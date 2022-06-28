https://tr.sputniknews.com/20220628/tanju-ozcan-cemaatlere-kimsenin-sesi-cikmazken-belediyenin-bagisina-bloke-konuldu-1058070856.html
Tanju Özcan: Cemaatlere kimsenin sesi çıkmazken belediyenin bağışına bloke konuldu
Tanju Özcan: Cemaatlere kimsenin sesi çıkmazken belediyenin bağışına bloke konuldu
Bolu Belediyesi'nin kurban bağışı kampanyasının valilik tarafından engellendiğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Kurban bayramı gelince mantar... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T23:25+0300
2022-06-28T23:25+0300
2022-06-28T23:26+0300
türkiye
bolu valiliği
cemaat
bolu belediyesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051802273_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_22e2fd2c51ce11d35ef6ba14db74b156.jpg
Kurban Bayramı öncesi kurban bağışı kampanyası başlatan Bolu Belediyesi'nin bilboardlara astırdığı afişlerin valilik kararıyla emniyet güçleri tarafından kaldırıldığı belirtildi.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan karara tepki göstererek, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayı paylaştı.Özcan, paylaşımında "Kurban bayramı gelince mantar gibi çoğalan cemaatlere kimsenin sesi çıkmazken, Bolu Belediyesi’nin bağış hesaplarına bloke konuldu. İnadına yoksula yardıma devam edeceğiz. Bağışlarınızı Bolu Belediyesi’ne ulaştırmak için 444 26 58 çağrı merkezimizi aramanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
türkiye
bolu belediyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051802273_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_9b9e4e26fd00687bc3cd7c9811950637.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bolu valiliği, cemaat, bolu belediyesi
Tanju Özcan: Cemaatlere kimsenin sesi çıkmazken belediyenin bağışına bloke konuldu
23:25 28.06.2022 (güncellendi: 23:26 28.06.2022) Abone ol
Bolu Belediyesi'nin kurban bağışı kampanyasının valilik tarafından engellendiğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Kurban bayramı gelince mantar gibi çoğalan cemaatlere kimsenin sesi çıkmazken, Bolu Belediyesi’nin bağış hesaplarına bloke konuldu. İnadına yoksula yardıma devam edeceğiz" dedi.
Kurban Bayramı öncesi kurban bağışı kampanyası başlatan Bolu Belediyesi'nin bilboardlara astırdığı afişlerin valilik kararıyla emniyet güçleri tarafından kaldırıldığı belirtildi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan karara tepki göstererek, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayı paylaştı.
Özcan, paylaşımında "Kurban bayramı gelince mantar gibi çoğalan cemaatlere kimsenin sesi çıkmazken, Bolu Belediyesi’nin bağış hesaplarına bloke konuldu. İnadına yoksula yardıma devam edeceğiz. Bağışlarınızı Bolu Belediyesi’ne ulaştırmak için 444 26 58 çağrı merkezimizi aramanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.