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https://tr.sputniknews.com/20220628/tanju-ozcan-cemaatlere-kimsenin-sesi-cikmazken-belediyenin-bagisina-bloke-konuldu-1058070856.html
Tanju Özcan: Cemaatlere kimsenin sesi çıkmazken belediyenin bağışına bloke konuldu
Tanju Özcan: Cemaatlere kimsenin sesi çıkmazken belediyenin bağışına bloke konuldu
Bolu Belediyesi'nin kurban bağışı kampanyasının valilik tarafından engellendiğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Kurban bayramı gelince mantar... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T23:25+0300
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türkiye
bolu valiliği
cemaat
bolu belediyesi
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Kurban Bayramı öncesi kurban bağışı kampanyası başlatan Bolu Belediyesi'nin bilboardlara astırdığı afişlerin valilik kararıyla emniyet güçleri tarafından kaldırıldığı belirtildi.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan karara tepki göstererek, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayı paylaştı.Özcan, paylaşımında "Kurban bayramı gelince mantar gibi çoğalan cemaatlere kimsenin sesi çıkmazken, Bolu Belediyesi’nin bağış hesaplarına bloke konuldu. İnadına yoksula yardıma devam edeceğiz. Bağışlarınızı Bolu Belediyesi’ne ulaştırmak için 444 26 58 çağrı merkezimizi aramanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
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bolu valiliği, cemaat, bolu belediyesi

Tanju Özcan: Cemaatlere kimsenin sesi çıkmazken belediyenin bağışına bloke konuldu

23:25 28.06.2022 (güncellendi: 23:26 28.06.2022)
© İHA / FARUK ÇİDEMBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© İHA / FARUK ÇİDEM
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Bolu Belediyesi'nin kurban bağışı kampanyasının valilik tarafından engellendiğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Kurban bayramı gelince mantar gibi çoğalan cemaatlere kimsenin sesi çıkmazken, Bolu Belediyesi’nin bağış hesaplarına bloke konuldu. İnadına yoksula yardıma devam edeceğiz" dedi.
Kurban Bayramı öncesi kurban bağışı kampanyası başlatan Bolu Belediyesi'nin bilboardlara astırdığı afişlerin valilik kararıyla emniyet güçleri tarafından kaldırıldığı belirtildi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan karara tepki göstererek, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayı paylaştı.
Özcan, paylaşımında "Kurban bayramı gelince mantar gibi çoğalan cemaatlere kimsenin sesi çıkmazken, Bolu Belediyesi’nin bağış hesaplarına bloke konuldu. İnadına yoksula yardıma devam edeceğiz. Bağışlarınızı Bolu Belediyesi’ne ulaştırmak için 444 26 58 çağrı merkezimizi aramanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
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