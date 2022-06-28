https://tr.sputniknews.com/20220628/tanju-ozcan-cemaatlere-kimsenin-sesi-cikmazken-belediyenin-bagisina-bloke-konuldu-1058070856.html

Tanju Özcan: Cemaatlere kimsenin sesi çıkmazken belediyenin bağışına bloke konuldu

Tanju Özcan: Cemaatlere kimsenin sesi çıkmazken belediyenin bağışına bloke konuldu

Bolu Belediyesi'nin kurban bağışı kampanyasının valilik tarafından engellendiğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Kurban bayramı gelince mantar... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T23:25+0300

2022-06-28T23:25+0300

2022-06-28T23:26+0300

türkiye

bolu valiliği

cemaat

bolu belediyesi

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Kurban Bayramı öncesi kurban bağışı kampanyası başlatan Bolu Belediyesi'nin bilboardlara astırdığı afişlerin valilik kararıyla emniyet güçleri tarafından kaldırıldığı belirtildi.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan karara tepki göstererek, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayı paylaştı.Özcan, paylaşımında "Kurban bayramı gelince mantar gibi çoğalan cemaatlere kimsenin sesi çıkmazken, Bolu Belediyesi’nin bağış hesaplarına bloke konuldu. İnadına yoksula yardıma devam edeceğiz. Bağışlarınızı Bolu Belediyesi’ne ulaştırmak için 444 26 58 çağrı merkezimizi aramanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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bolu valiliği, cemaat, bolu belediyesi