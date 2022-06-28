https://tr.sputniknews.com/20220628/the-american-conservative-dergisi-rusyayi-engellemeye-calisan-abd-kendini-silahsiz-birakti-1058064689.html

The American Conservative dergisi: Rusya'yı engellemeye çalışan ABD, kendini silahsız bıraktı

The American Conservative dergisi: Rusya'yı engellemeye çalışan ABD, kendini silahsız bıraktı

The American Conservative dergisinde yayımlanan Wesley Jeffries imzalı makalede, Washington'un Rus özel askeri operasyonuna yanıt olarak Ukrayna'yı... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T20:55+0300

2022-06-28T20:55+0300

2022-06-28T20:55+0300

ukrayna krizi

the american conservative

ukrayna

rusya

abd

joe biden

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Makalede “Ukraynalılara bin 400'den fazla Stinger tedarik eden Amerikan savunma sanayii, onların yerini doldurma sorunuyla karşı karşıya kaldı” ifadelerine yer verildi.Ukrayna’ya tedarik edilen ve daha hızlı üretilebilen Javelin tanksavar sistemlerinin sayısının Stinger uçaksavar füze sistemlerinden daha düşük olduğu vurgulandı.Makalede, bu durumun ABD’nin Hint-Pasifik bölgesindeki rekabet gücünü önemli ölçüde azalttığına dikkat çekilerek, “Biden yönetimi, hem Çin'e Hint-Pasifik bölgesinde karşı koymayı hem de ABD'yi Ukrayna'da Rusya ile süresiz bir vekalet savaşına dahil etmeyi içeren tutarlı bir strateji oluşturmak için mücadele ediyor” ifadeleri kullanıldı.Makalede ayrıca, sürekli enflasyonist baskının ABD savunma sanayiinde ek sorunlar yaratabileceği kaydedildi.Mart ayında ABD, Ukrayna'ya yaklaşık bin 400 Stinger uçaksavar füze sistemi ve 4 bin 600 Javelin tanksavar sistemi gönderdi. Moskova, Ukrayna'ya tedarik edilen askeri teçhizatın meşru hedef olacağını defalarca dile getirdi.

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the american conservative, ukrayna, rusya, abd, joe biden