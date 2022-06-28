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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220628/the-american-conservative-dergisi-rusyayi-engellemeye-calisan-abd-kendini-silahsiz-birakti-1058064689.html
The American Conservative dergisi: Rusya'yı engellemeye çalışan ABD, kendini silahsız bıraktı
The American Conservative dergisi: Rusya'yı engellemeye çalışan ABD, kendini silahsız bıraktı
The American Conservative dergisinde yayımlanan Wesley Jeffries imzalı makalede, Washington'un Rus özel askeri operasyonuna yanıt olarak Ukrayna'yı... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T20:55+0300
2022-06-28T20:55+0300
ukrayna krizi
the american conservative
ukrayna
rusya
abd
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Makalede “Ukraynalılara bin 400'den fazla Stinger tedarik eden Amerikan savunma sanayii, onların yerini doldurma sorunuyla karşı karşıya kaldı” ifadelerine yer verildi.Ukrayna’ya tedarik edilen ve daha hızlı üretilebilen Javelin tanksavar sistemlerinin sayısının Stinger uçaksavar füze sistemlerinden daha düşük olduğu vurgulandı.Makalede, bu durumun ABD’nin Hint-Pasifik bölgesindeki rekabet gücünü önemli ölçüde azalttığına dikkat çekilerek, “Biden yönetimi, hem Çin'e Hint-Pasifik bölgesinde karşı koymayı hem de ABD'yi Ukrayna'da Rusya ile süresiz bir vekalet savaşına dahil etmeyi içeren tutarlı bir strateji oluşturmak için mücadele ediyor” ifadeleri kullanıldı.Makalede ayrıca, sürekli enflasyonist baskının ABD savunma sanayiinde ek sorunlar yaratabileceği kaydedildi.Mart ayında ABD, Ukrayna'ya yaklaşık bin 400 Stinger uçaksavar füze sistemi ve 4 bin 600 Javelin tanksavar sistemi gönderdi. Moskova, Ukrayna'ya tedarik edilen askeri teçhizatın meşru hedef olacağını defalarca dile getirdi.
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the american conservative, ukrayna, rusya, abd, joe biden

The American Conservative dergisi: Rusya'yı engellemeye çalışan ABD, kendini silahsız bıraktı

20:55 28.06.2022
ABD ordusu-koronavirüs
ABD ordusu-koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
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The American Conservative dergisinde yayımlanan Wesley Jeffries imzalı makalede, Washington'un Rus özel askeri operasyonuna yanıt olarak Ukrayna'yı silahlandırma kararının ABD'nin savunma kabiliyetini olumsuz etkilediği belirtildi.
Makalede “Ukraynalılara bin 400'den fazla Stinger tedarik eden Amerikan savunma sanayii, onların yerini doldurma sorunuyla karşı karşıya kaldı” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna’ya tedarik edilen ve daha hızlı üretilebilen Javelin tanksavar sistemlerinin sayısının Stinger uçaksavar füze sistemlerinden daha düşük olduğu vurgulandı.
Makalede, bu durumun ABD’nin Hint-Pasifik bölgesindeki rekabet gücünü önemli ölçüde azalttığına dikkat çekilerek, “Biden yönetimi, hem Çin'e Hint-Pasifik bölgesinde karşı koymayı hem de ABD'yi Ukrayna'da Rusya ile süresiz bir vekalet savaşına dahil etmeyi içeren tutarlı bir strateji oluşturmak için mücadele ediyor” ifadeleri kullanıldı.
Makalede ayrıca, sürekli enflasyonist baskının ABD savunma sanayiinde ek sorunlar yaratabileceği kaydedildi.
Mart ayında ABD, Ukrayna'ya yaklaşık bin 400 Stinger uçaksavar füze sistemi ve 4 bin 600 Javelin tanksavar sistemi gönderdi. Moskova, Ukrayna'ya tedarik edilen askeri teçhizatın meşru hedef olacağını defalarca dile getirdi.
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