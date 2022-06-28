https://tr.sputniknews.com/20220628/tiktok-fenomeni-khaby-21-yildir-yasadigi-italyadan-vatandaslik-bekliyor-1058058382.html

TikTok fenomeni Khaby, 21 yıldır yaşadığı İtalya'dan vatandaşlık bekliyor

TikTok fenomeni Khaby, 21 yıldır yaşadığı İtalya'dan vatandaşlık bekliyor

TikTok'ta en çok takipçi sayısına sahip olan Khaby Lame, verdiği bir röportajda 21 yıldır İtalya'da yaşamasına rağmen hala vatandaşlık alamadığını dile... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T18:36+0300

2022-06-28T18:36+0300

2022-06-28T18:42+0300

yaşam

tiktok

fenomen

italya

vatandaşlık

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TikTok’ta yaklaşık 143 milyon takipçiyle zirveye yerleşen Senegalli asıllı İtalyan sosyal medya fenomeni Khaby Lame, yakın zamanda verdiği bir röportaj ile yabancıların vatandaşlık haklarıyla ilgili tartışmaların gündeme gelmesine neden oldu.NTV’nin aktardığına göre 22 yaşındaki Lame, La Repubblica gazetesine verdiği röportajda yaklaşık 21 yıldır İtalya’da yaşamasına ve eğitim almasına rağmen İtalya'nın katı vatandaşlık yasaları yüzünden hala vatandaşlık alamadığını dile getirdi.Henüz bir yaşındayken ailesiyle birlikte Senegal'den İtalya'ya taşınan ve 21 yıldır İtalya’da yaşayan fenomen, verdiği röportajda vatandaşlık yasalarıyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:Meclis üyesinden olumlu mesajTikTok yıldızının bu sözleri üzerine, İtalya Meclisi üyesi Carlo Sibilia, Twitter’dan Lame’e vatandaşlık başvurusunun kabul edildiğini ve yakın zamanda yemin töreniyle İtalyan vatandaşlığı alabileceğini belirten bir mesaj paylaştı.Ancak bunun üzerine sosyal medyada insanlardan Lame’in milyonlarca takipçisi olduğu için özel muamele gördüğü yönünde tepkiler gelmeye başladı.Yasanın herkes için değiştirilmesini istediLame de bunun üzerine, yalnızca kendi sorununun çözülmesini istemediğini, İtalya'daki yaklaşık bir milyon çocuğu ve genci ilgilendiren vatandaşlık hakkı yasalarının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.İtalya'daki mevcut yasalara göre İtalya'da doğan çocuklar ancak ebeveynlerden birinin İtalyan olması durumunda vatandaşlık alabiliyor.Her iki ebeveyni de yabancı olan çocuklar, ancak 18 yaşını doldurduktan sonra vatandaşlık başvurusu yapabiliyor, ancak bu başvuru sonrasındaki bekleme sürelerinin uzunluğu şikayetlere yol açıyor.

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tiktok, fenomen, italya, vatandaşlık