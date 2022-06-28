https://tr.sputniknews.com/20220628/turk-is-aclik-siniri-haziranda-6-bin-391-yoksulluk-siniri-20-bin-818-lira-oldu-1058047336.html

Türk-İş: Açlık sınırı haziranda 6 bin 391, yoksulluk sınırı 20 bin 818 lira oldu

Türk-İş: Açlık sınırı haziranda 6 bin 391, yoksulluk sınırı 20 bin 818 lira oldu

Türk-İş haziran ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını açıkladı. Buna göre haziranda açlık sınırı 6 bin 391 lira, yoksulluk sınırı ise 20.818... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T15:36+0300

2022-06-28T15:36+0300

2022-06-28T15:39+0300

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açlık sınırı

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Araştırmaya göre bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 8 bin 313 lira olarak kaydedildi. Türk-İş'e göre gıda enflasyonu ise haziranda yıllık yüzde 117 lira arttı. Böylece haziran itibarıyla açlık sınırı ve asgari ücret arasındaki fark haziranda 2 bin 138 liraya çıktı.Araştırmanın değerlendirme kısmında ise "Ücretli, maaşlı, yevmiyeli çalışanlar ile esnaf, emekli ve öğrencilerin içinde yaşadığı fiili hayat pahalılığı, enflasyon bugün sıfırlansa bile gelirleri artmadığı sürece aynı kalacaktır. Üstelik fiyatlar hızla tırmanmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.Araştırmaya göre yetişkin bir erkeğin gıda harcaması Haziran 2021'de 890,3 lirayken, Haziran 2022'de 1.920 liraya çıktı. Yetişkin bir kadının gıda harcaması ise aynı dönemde 702,9 liradan 1.541 liraya yükseldi.15-19 Yaş grubu çocuk gıda harcaması Haziran 2021'den Haziran 2022'ye kadar olan 1 yıllık sürede 874,8 liradan 1.897 liraya çıktı. 4-6 yaş arası çocuk gıda harcaması ise aynı dönemde 474 liradan 1031 liraya yükseldi.Gıda enflasyonunda artış yüzde 117TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında gerçekleşti. Son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 117,29 olarak hesaplandı. Altı aylık değişim oranı yüzde 55,96 oranında oldu.Açıklamada şu bilgiler verildi:'Pirince yüzde 14 zam''1 karpuzun ortalama fiyatı 35 lira'

https://tr.sputniknews.com/20220628/abdulkadir-selvi-enflasyonun-yuzde-70e-yaklastigi-donemde-erdogan-yeniden-yukselis-surecine-girdi-1058029427.html

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