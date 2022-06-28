https://tr.sputniknews.com/20220628/turk-ocaklarindan-bahceliye-yanit-hicbir-partinin-arka-bahcesi-degiliz-1058070213.html
Türk Ocakları'ndan Bahçeli'ye yanıt: Hiçbir partinin arka bahçesi değiliz
Türk Ocakları'ndan Bahçeli'ye yanıt: Hiçbir partinin arka bahçesi değiliz
Türk Ocakları, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettikleri için tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "Biz hiçbir partinin arka bahçesi değiliz"... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T23:19+0300
2022-06-28T23:19+0300
2022-06-28T23:19+0300
politika
türk ocakları
devlet bahçeli
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
yanıt
istanbul
sempozyum
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Türk Ocakları Genel Merkezi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla sempozyum düzenleyen İstanbul şube yönetimini 'onay alınmadığı' için aynı gün görevden aldı.Türk Ocakları, söz konusu etkinliğe Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun davet edilmesine tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik bir açıklama yaptı.Açıklamada, “Türk Ocakları yönetiminin milliyetçilik konusunda hiç kimseden ders almaya ihtiyacı yoktur. Türk Ocakları parti siyasetinin dışındadır ancak Türk kelimesinden tüyleri diken diken olanlarla yol yürümemiştir, yürümeyecektir. Bizi yöneten siyasilere hatırlatırız ki; biz parti siyasetinin tarafı veya hiçbir partinin arka bahçesi değiliz. Bizim tek kaygımız Türk Milletinin birliği ve Türk Devletinin bekasıdır. Kimse unutmasın ki, merhum Dündar Taşer’in dediği gibi, ‘Türk Ocağı fazla kurcalamaya gelmez, oradan bozkurt çıkar, bozkurt" ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220628/gorevden-alindan-turk-ocaklari-istanbul-baskani-tepki-sebebi-nedir-anlamis-degilim-1058062101.html
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türk ocakları, devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), yanıt, istanbul, sempozyum
Türk Ocakları'ndan Bahçeli'ye yanıt: Hiçbir partinin arka bahçesi değiliz
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Türk Ocakları, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettikleri için tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "Biz hiçbir partinin arka bahçesi değiliz" yanıtını verdi.
Türk Ocakları Genel Merkezi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla sempozyum düzenleyen İstanbul şube yönetimini 'onay alınmadığı' için aynı gün görevden aldı.
Türk Ocakları, söz konusu etkinliğe Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun davet edilmesine tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik bir açıklama yaptı.
Açıklamada, “Türk Ocakları yönetiminin milliyetçilik konusunda hiç kimseden ders almaya ihtiyacı yoktur. Türk Ocakları parti siyasetinin dışındadır ancak Türk kelimesinden tüyleri diken diken olanlarla yol yürümemiştir, yürümeyecektir. Bizi yöneten siyasilere hatırlatırız ki; biz parti siyasetinin tarafı veya hiçbir partinin arka bahçesi değiliz. Bizim tek kaygımız Türk Milletinin birliği ve Türk Devletinin bekasıdır. Kimse unutmasın ki, merhum Dündar Taşer’in dediği gibi, ‘Türk Ocağı fazla kurcalamaya gelmez, oradan bozkurt çıkar, bozkurt" ifadelerine yer verildi.