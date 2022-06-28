https://tr.sputniknews.com/20220628/turkiye-ermenistan-arasindaki-dorduncu-normallesme-gorusmesi-1-temmuzda-viyanada--1058029558.html

Türkiye-Ermenistan arasındaki dördüncü normalleşme görüşmesi 1 Temmuz'da Viyana'da

Türkiye-Ermenistan arasındaki dördüncü normalleşme görüşmesi 1 Temmuz'da Viyana'da

Türk Dışişleri, Ermenistan'la normalleşme görüşmelerinin sürdüğünü ve bir sonraki toplantının 1 Temmuz'da Viyana'da yapılacağını duyurdu. 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T10:08+0300

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ermenistan

türkiye

serdar kılıç

ruben rubinyan

viyana

dünya

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki dördüncü görüşme, 1 Temmuz 2022 tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek.Bir önceki toplantı yine Viyana'da 3 Mayıs'ta yapılmıştı.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dün video konferans yoluyla gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Türkiye ile ilişkileri normalleştirme fırsatlarını görüyoruz ve bu fırsatlardan yararlanmak için her şeyi yapacağız” demişti.

ermenistan

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ermenistan, türkiye, serdar kılıç, ruben rubinyan, viyana