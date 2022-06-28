https://tr.sputniknews.com/20220628/turkiye-ermenistan-arasindaki-dorduncu-normallesme-gorusmesi-1-temmuzda-viyanada--1058029558.html
Türkiye-Ermenistan arasındaki dördüncü normalleşme görüşmesi 1 Temmuz'da Viyana'da
Türkiye-Ermenistan arasındaki dördüncü normalleşme görüşmesi 1 Temmuz'da Viyana'da
Türk Dışişleri, Ermenistan'la normalleşme görüşmelerinin sürdüğünü ve bir sonraki toplantının 1 Temmuz'da Viyana'da yapılacağını duyurdu. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T10:08+0300
2022-06-28T10:08+0300
2022-06-28T10:08+0300
ermenistan
türkiye
serdar kılıç
ruben rubinyan
viyana
dünya
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki dördüncü görüşme, 1 Temmuz 2022 tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek.Bir önceki toplantı yine Viyana'da 3 Mayıs'ta yapılmıştı.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dün video konferans yoluyla gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Türkiye ile ilişkileri normalleştirme fırsatlarını görüyoruz ve bu fırsatlardan yararlanmak için her şeyi yapacağız” demişti.
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ermenistan, türkiye, serdar kılıç, ruben rubinyan, viyana
Türkiye-Ermenistan arasındaki dördüncü normalleşme görüşmesi 1 Temmuz'da Viyana'da
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Türk Dışişleri, Ermenistan'la normalleşme görüşmelerinin sürdüğünü ve bir sonraki toplantının 1 Temmuz'da Viyana'da yapılacağını duyurdu.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki dördüncü görüşme, 1 Temmuz 2022 tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek.
Bir önceki toplantı yine Viyana'da 3 Mayıs'ta yapılmıştı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dün video konferans yoluyla gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Türkiye ile ilişkileri normalleştirme fırsatlarını görüyoruz ve bu fırsatlardan yararlanmak için her şeyi yapacağız” demişti.