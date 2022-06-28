https://tr.sputniknews.com/20220628/turkiyenin-ege-icin-turkaegean-markasini-kullanmasina-yunanistandan-itiraz-1058044725.html

Türkiye'nin Ege için 'Turkaegean' markasını kullanmasına Yunanistan'dan itiraz

Türkiye'nin Ege için 'Turkaegean' markasını kullanmasına Yunanistan'dan itiraz

Yunanistan, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Komisyonu'nun (EUIPO) Türkiye lehine karar vererek 'Turkaegean' markasının kullanılmasına verdiği onaya itiraz etti. 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T14:33+0300

2022-06-28T14:33+0300

2022-06-28T14:34+0300

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Skai TV'ye konuşan Yunanistan hükümet sözcüsü Giannis Oikonomou, Avrupa Birliği'nin ticari markalardan sorumlu kuruluşunca alınan ve Türkiye'nin 'Turkaegean' ismini tescil etmesine imkan tanıyan kararına itiraz edeceklerini söyledi.Kararın politik olarak bir anlam ifade etmediğini vurgulayan Oikonomou, Türkiye'nin üzerinde münhasır haklara sahip olduğu bir marka oluşturmayacağını belirtti.Uygulanan prosedür nedeniyle Yunanistan'ın Temmuz 2031'e kadar geçerli olacak olan başvuruya karşı çıkmasının engellendiğini söyleyen Oikonomou, konunun daha fazla araştırılacağını da sözlerine ekledi.Ankara, Türkiye'nin Ege Denizi'nde yürüteceği bir turizm kampanyası için 'Turkaegean' terimini kullanmak istiyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na ait GoTürkiye internet sitesinde Ege kampanyasına ilişkin "Türkiye’nin Ege Bölgesi size güzel manzaralar, göz kamaştırıcı sahil şeritleri, tertemiz plajlar, çam ormanları ve zeytinlikler sunar; doğa severler, fotoğrafçılar, tarih meraklıları ve adrenalin bağımlıları için mükemmel bir bölgedir." ifadelerine yer veriliyor.Avrupa Birliği'nin EUIPO komisyonunun kararına rağmen ABD'deki Patent ve Marka Ofisi, Türkiye'nin bu terim üzerine yaptığı başvuruyu reddetmişti. Naftemboriki gazetesi daha önce EUIPO'nun Türkiye’ye, 'Turkaegean' kelimesi ile Ege Denizi’ni turizm amaçlı reklamlarda kullanmasına yeşil ışık yaktığını bildirmişti.Avrupa Marka Ofisi EUTM'de yayınlanan belgede kararın 15 Aralık 2021’de kabul edildiği, son kullanım tarihinin ise 16 Temmuz 2031 olarak belirlendiği ifade edilmişti.

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türkiye, yunanistan, ege denizi, marka