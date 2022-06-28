https://tr.sputniknews.com/20220628/tuvaletini-yaparken-falezlerden-dustu-sabaha-kadar-kurtarilmayi-bekledi-1058039796.html
Tuvaletini yaparken falezlerden düştü, sabaha kadar kurtarılmayı bekledi
Tuvaletini yaparken falezlerden düştü, sabaha kadar kurtarılmayı bekledi
Antalya'da, gece 30 metrelik falezlerde manzara seyretmek için bariyerleri aşan Yasin Gökmen, tuvaletini yaparken dengesini kaybedip düştü. 15 metre yuvarlanan... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T13:04+0300
2022-06-28T13:04+0300
2022-06-28T13:07+0300
falez
türkiye
tuvalet
antalya
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Antalya'daki olay, gece Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. 43 yaşındaki Yasin Gökmen, iddiaya göre, 30 metrelik falezlerde manzara seyretmek için demir bariyeri aştı.Bir süre sonra tuvaletini yapmak isteyen Gökmen, ayağı kayınca dengesini kaybederek 15 metre yuvarlandı. Sabah erken saatlerde Gökmen'in yardım seslerini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, halatla aşağı inerek, Yasin Gökmen'i basket sedyeye aldı.Sedyeye bağlanan Gökmen, çevredekilerin de yardımıyla yukarı çıkarıldı. Omzundan yaralandığı belirlenen Yasin Gökmen, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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falez, tuvalet, antalya
Tuvaletini yaparken falezlerden düştü, sabaha kadar kurtarılmayı bekledi
13:04 28.06.2022 (güncellendi: 13:07 28.06.2022) Abone ol
Antalya'da, gece 30 metrelik falezlerde manzara seyretmek için bariyerleri aşan Yasin Gökmen, tuvaletini yaparken dengesini kaybedip düştü. 15 metre yuvarlanan Gökmen, sabah ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Antalya'daki olay, gece Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. 43 yaşındaki Yasin Gökmen, iddiaya göre, 30 metrelik falezlerde manzara seyretmek için demir bariyeri aştı.
Bir süre sonra tuvaletini yapmak isteyen Gökmen, ayağı kayınca dengesini kaybederek 15 metre yuvarlandı. Sabah erken saatlerde Gökmen'in yardım seslerini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, halatla aşağı inerek, Yasin Gökmen'i basket sedyeye aldı.
Sedyeye bağlanan Gökmen, çevredekilerin de yardımıyla yukarı çıkarıldı. Omzundan yaralandığı belirlenen Yasin Gökmen, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.