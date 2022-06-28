https://tr.sputniknews.com/20220628/ukrayna-savunma-bakani-reznikov-kiev-ve-ankara-ortak-iha-fabrikasi-projesi-uzerinde-calisiyor--1058050555.html

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Kiev ve Ankara, ortak İHA fabrikası projesi üzerinde çalışıyor

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Kiev ve Ankara, ortak İHA fabrikası projesi üzerinde çalışıyor

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Ukrayna ve Türkiye savunma bakanlıklarının Ukrayna'da Bayraktar TB2 insansız hava aracı üretimi için ortak fabrika... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T16:31+0300

2022-06-28T16:31+0300

2022-06-28T16:31+0300

ukrayna krizi

aleksey reznikov

türkiye

ukrayna

bayraktar tb2

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Reznikov, yaptığı açıklamada, “Ukrayna'da ‘Bayraktar’ üretimi için ortak bir tesis inşa edilmesi konusunda prensipte anlaşmaya varıldı. Şu anda Ukrayna ve Türkiye savunma departmanları arasında iletişim devam ediyor ve fabrikanın inşası için projenin uygulanmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bunlar orta vadeli planlar ve mutlaka hayata geçirilecek” ifadelerini kullandı.Reznikov ayrıca, 24 Şubat'tan bu yana 50'ye yakın ‘Bayraktar’ insansız hava aracının Ukrayna ordusuna teslim edildiğini ve birkaçının daha Temmuz ayında gelmesi gerektiğini kaydetti.

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aleksey reznikov, türkiye, ukrayna, bayraktar tb2