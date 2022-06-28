https://tr.sputniknews.com/20220628/umit-ozdag-hatayda-konustu-ottowa-sozlesmesinden-cekilecegiz-1058020899.html
Ümit Özdağ Hatay'da konuştu: Ottowa Sözleşmesi'nden çekileceğiz
Ümit Özdağ Hatay'da konuştu: Ottowa Sözleşmesi'nden çekileceğiz
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Ottowa Sözleşmesi'nden çekileceğiz. Bakın Ottowa Sözleşmesi'ni kabul eden birçok ülke var ama bu ülkelerin hiçbirisi... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T01:02+0300
2022-06-28T01:02+0300
2022-06-28T01:02+0300
ümit özdağ
türkiye
hatay
basın açıklaması
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'ın Erzin ilçesindeki bekleyişlerinin ardından, beraberinde partililerin bulunduğu otobüslerle Zafer Partisi Hatay İl Başkanlığı binası önüne geldi ve burada basın açıklaması yaptı.Türkiye'nin sınır güvenliğinin olmadığını öne süren Özdağ, 'Anadolu Kalesi' projesiyle sığınmacı ve kaçakların vatanlarına dönmesini ve yenilerinin gelmemesini sağlayacaklarını belirtti.Özdağ, şunları kaydetti:Özdağ, Suriyelileri 2023 Haziran seçimlerinden sonra ülkelerine geri göndereceklerini dile getirerek, "Hatay'da Suriyelileri ancak turist olarak göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220627/hatay-valiligi-umit-ozdagin-hataya-giris-yasagini-kaldirdi-1058011595.html
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ümit özdağ, hatay, basın açıklaması
Ümit Özdağ Hatay'da konuştu: Ottowa Sözleşmesi'nden çekileceğiz
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Ottowa Sözleşmesi'nden çekileceğiz. Bakın Ottowa Sözleşmesi'ni kabul eden birçok ülke var ama bu ülkelerin hiçbirisi Türkiye gibi bir geçiş ülkesi değil" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'ın Erzin ilçesindeki bekleyişlerinin ardından, beraberinde partililerin bulunduğu otobüslerle Zafer Partisi Hatay İl Başkanlığı binası önüne geldi ve burada basın açıklaması yaptı.
Türkiye'nin sınır güvenliğinin olmadığını öne süren Özdağ, 'Anadolu Kalesi' projesiyle sığınmacı ve kaçakların vatanlarına dönmesini ve yenilerinin gelmemesini sağlayacaklarını belirtti.
“Ottowa Sözleşmesi'nden çekileceğiz. Bakın Ottowa Sözleşmesi'ni kabul eden birçok ülke var ama bu ülkelerin hiçbirisi Türkiye gibi bir geçiş ülkesi değil. Üç kıtanın birleştiği yer olan Anadolu sadece şimdi değil binlerce seneden beri bir geçiş coğrafyasıdır. Bu coğrafyayı savunamazsanız yıkılırsınız."
Özdağ, Suriyelileri 2023 Haziran seçimlerinden sonra ülkelerine geri göndereceklerini dile getirerek, "Hatay'da Suriyelileri ancak turist olarak göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.