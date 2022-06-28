Ümit Özdağ Hatay'da konuştu: Ottowa Sözleşmesi'nden çekileceğiz

“Ottowa Sözleşmesi'nden çekileceğiz. Bakın Ottowa Sözleşmesi'ni kabul eden birçok ülke var ama bu ülkelerin hiçbirisi Türkiye gibi bir geçiş ülkesi değil. Üç kıtanın birleştiği yer olan Anadolu sadece şimdi değil binlerce seneden beri bir geçiş coğrafyasıdır. Bu coğrafyayı savunamazsanız yıkılırsınız."