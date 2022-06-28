https://tr.sputniknews.com/20220628/urdunde-zehirli-gaz-dolu-tankin-patlamasi-sonucu-olenlerin-sayisi-12ye-yukseldi-1058023449.html

Ürdün'de zehirli gaz dolu tankın patlaması sonucu ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Ürdün'de zehirli gaz dolu tankın patlaması sonucu ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Ürdün'ün Akabe Limanı'nda yükleme sırasında devrilen tankın patlaması sonucu sızan zehirli gazdan ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği, 260 kişinin yaralandığı... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T01:57+0300

2022-06-28T01:57+0300

2022-06-28T01:57+0300

türkiye

ürdün

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Ürdün Ulusal Güvenlik ve Kriz Yönetimi Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Akabe limanında zehirli gaz içeren bir tankın düşüp patlaması sonucu gaz sızıntısı meydana geldiği belirtildi.Açıklamada, kazada aralarında Ürdünlü ve yabancıların da bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 260 kişinin yaralandığı, 123 kişinin ise hastanelerde tedavi gördüğü ifade edildi.ABD, Ürdün hükümetini desteklemeye hazırÖte yandan, ABD'nin Amman Büyükelçisi Henry T. Wooster, Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaşılan açıklamasında, ABD'nin olayla mücadelede Ürdün'ü desteklemeye hazır olduğunu belirtti.Açıklamasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Wooster, "Bu trajedi ile başa çıkmak için Ürdün hükümetini desteklemeye hazırız." ifadesini kullandı.Ne olmuştu?Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Sertavi, dün yaptığı yazılı açıklamada, Akabe Limanı'nda zehirli gaz yüklü bir tankın devrilmesi sonucu patlama yaşandığını belirtmişti.Sertavi, patlama sonucu oluşan gaz sızıntısı nedeniyle 10 kişinin öldüğünü, 251 kişinin yaralandığını kaydetmişti.Akabe Limanı'ndaki gaz sızıntısı olayının ardından sivil savunma biriminde görevli tehlikeli madde uzmanlarının olay yerinde gereken incelemelerde bulundukları kaydedilen açıklamada, patlamanın ardından bölgenin boşaltıldığı ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı belirtilmişti.Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde, olayın yaşandığı bölgenin Ürdün Silahlı Kuvvetleri tarafından kapatıldığı, Deniz Kuvvetlerine bağlı dalgıçların çok sayıda yaralıyı kurtardığı ve diğer kurtarma ekiplerine yardım ettiği bilgisi paylaşılmıştı.Yaralıların tahliyesi için bölgeye 4 askeri uçağın sevk edildiği kaydedilen haberde, Zerka kentindeki sahra hastanesinin yaralılara müdahale için hazır hale getirildiği belirtilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220627/urdunde-tanker-patlamasi-10-kisi-oldu-250den-fazla-kisi-1058006194.html

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