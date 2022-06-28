https://tr.sputniknews.com/20220628/venezuella-lideri-maduro-abdli-bir-heyetin-gorusme-icin-ulkeye-geldigini-belirtti-1058025804.html
Venezüella lideri Maduro, ABD'li bir heyetin görüşme için ülkeye geldiğini belirtti
Venezüella lideri Maduro, ABD'li bir heyetin görüşme için ülkeye geldiğini belirtti
Venezüella Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ABD hükümetinden bir heyetin çeşitli konuları görüşmek üzere ülkeye geldiğini bildirdi. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T04:32+0300
2022-06-28T04:32+0300
2022-06-28T04:32+0300
dünya
abd
venezüella
heyet
görüşme
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Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Venezüella lideri Nicolas Maduro, iki ülke arasında 5 Mart'ta başlayan müzakerelerin sürdürülmesi için gündemdeki konuların değerlendirildiğini söyledi.Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'in ABD'den gelen heyeti kabul ettiğini vurgulayan Maduro, "İki saat önce Venezüella'ya gelen bu önemli heyet, şu anda Rodriguaz tarafından ağırlanıyor. İkili gündemdeki konulara süreklilik kazandırılmaya çalışılıyor" ifadesini kullandı.Beyaz Saray, Venezüella ile görüşüldüğünü açıklamıştıAmerikan basınında ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle baş gösteren petrol krizini hafifletmek için Venezüella'ya yaptırımları hafifletmeyi değerlendirdiğine ve ABD'li bir heyetin Caracas'ta Maduro ile görüştüğüne dair iddialar ortaya atılmıştı.Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 9 Mart'ta yaptığı açıklamada, görüşmeyi teyit etmiş, ABD'li yetkililerin Caracas’ta yaptığı görüşmenin amacının 'enerji güvenliği' ve tutuklu ABD'lilerin durumunu ele almak olduğunu bildirmişti.Maduro, ABD heyetiyle görüşmelerin devam edeceğini, ülke muhalefetiyle de kesilen diyaloğun yeniden başlatılacağını duyurmuştu.Cumhurbaşkanı Maduro, ABD hükümetinden gelen heyetle 'saygılı' ve 'samimi' bir görüşme gerçekleştirdiğini söylemişti.
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abd, venezüella, heyet, görüşme
Venezüella lideri Maduro, ABD'li bir heyetin görüşme için ülkeye geldiğini belirtti
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Venezüella Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ABD hükümetinden bir heyetin çeşitli konuları görüşmek üzere ülkeye geldiğini bildirdi.
Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Venezüella lideri Nicolas Maduro, iki ülke arasında 5 Mart'ta başlayan müzakerelerin sürdürülmesi için gündemdeki konuların değerlendirildiğini söyledi.
Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'in ABD'den gelen heyeti kabul ettiğini vurgulayan Maduro, "İki saat önce Venezüella'ya gelen bu önemli heyet, şu anda Rodriguaz tarafından ağırlanıyor. İkili gündemdeki konulara süreklilik kazandırılmaya çalışılıyor" ifadesini kullandı.
Beyaz Saray, Venezüella ile görüşüldüğünü açıklamıştı
Amerikan basınında ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle baş gösteren petrol krizini hafifletmek için Venezüella'ya yaptırımları hafifletmeyi değerlendirdiğine ve ABD'li bir heyetin Caracas'ta Maduro ile görüştüğüne dair iddialar ortaya atılmıştı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 9 Mart'ta yaptığı açıklamada, görüşmeyi teyit etmiş, ABD'li yetkililerin Caracas’ta yaptığı görüşmenin amacının 'enerji güvenliği' ve tutuklu ABD'lilerin durumunu ele almak olduğunu bildirmişti.
Maduro, ABD heyetiyle görüşmelerin devam edeceğini, ülke muhalefetiyle de kesilen diyaloğun yeniden başlatılacağını duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı Maduro, ABD hükümetinden gelen heyetle 'saygılı' ve 'samimi' bir görüşme gerçekleştirdiğini söylemişti.