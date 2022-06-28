Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220628/vergi-incelemelerinde-islemlere-baslama-suresi-15-gune-dusuruldu-1058041542.html
Vergi incelemelerinde işlemlere başlama süresi 15 güne düşürüldü
Vergi incelemelerinde işlemlere başlama süresi 15 güne düşürüldü
Vergi incelemesi yapmakla yetkilendirilenler, görevin verilmesinden itibaren 15 gün içinde işlemlere başlayacak. Mükelleflerin elektronik ortamda ibrazı mümkün... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T13:32+0300
2022-06-28T13:32+0300
türkiye
vergi
resmi gazete
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1f/1052294785_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7b799819680d1e3040dab1f6c18e8645.jpg
Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların incelemeye başlama süresi 30 günden 15 güne düşürüldü.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, vergi incelemesinde yetkilendirilenlerin incelemeye başlama süresi 30 günden 15 güne, incelemeye başlanılamaması halinde verilecek ek süre ise 15 günden 5 güne indirildi.Vergi Usul Kanunu'ndaki düzenlemelere paralel olarak inceleme "İncelemeye Başlama Bildirimi" ile başlayacak. İşleme başlama tarihi, bildirimin düzenlendiği gün olacak.Yönetmelikle incelemeye başlama bildiriminin içeriğine ilişkin de düzenleme yapıldı.Mükelleflerin elektronik ibrazlarıAyrıca, mükellefler, Hazine ve Maliye Bakanlığının elektronik olarak tutulmasına izin verdiği defter ve belgeleri Bakanlık tarafından oluşturulan sistemi kullanarak ibraz edecek.Elektronik ortamda ibrazı mümkün olmayan defter ve belgelerin, belirtilen hükümler çerçevesinde mükellefin iş yeri adresi, söz konusu adresinin bulunmaması durumunda ikametgah adresinin bulunduğu ildeki vergi dairesinde teslim alınması imkanı sağlandı.Bakanlık tarafından oluşturulan sistem üzerinden ibraz edilen elektronik defter ve belgelerin inceleme tamamlandıktan sonra sistemden silinmesine ilişkin de düzenleme yapıldı.Söz konusu yönetmelik 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1f/1052294785_97:0:745:486_1920x0_80_0_0_6e5334499d958e06902f2cc6b0925ccb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vergi, resmi gazete

Vergi incelemelerinde işlemlere başlama süresi 15 güne düşürüldü

13:32 28.06.2022
© AASGK: Aktif sigortalı sayısı 25 milyona yaklaştı
SGK: Aktif sigortalı sayısı 25 milyona yaklaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Vergi incelemesi yapmakla yetkilendirilenler, görevin verilmesinden itibaren 15 gün içinde işlemlere başlayacak. Mükelleflerin elektronik ortamda ibrazı mümkün olmayan defter ve belgeleri teslim edeceği yerlere ilişkin de düzenleme yapıldı.
Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların incelemeye başlama süresi 30 günden 15 güne düşürüldü.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, vergi incelemesinde yetkilendirilenlerin incelemeye başlama süresi 30 günden 15 güne, incelemeye başlanılamaması halinde verilecek ek süre ise 15 günden 5 güne indirildi.
Vergi Usul Kanunu'ndaki düzenlemelere paralel olarak inceleme "İncelemeye Başlama Bildirimi" ile başlayacak. İşleme başlama tarihi, bildirimin düzenlendiği gün olacak.
Yönetmelikle incelemeye başlama bildiriminin içeriğine ilişkin de düzenleme yapıldı.

Mükelleflerin elektronik ibrazları

Ayrıca, mükellefler, Hazine ve Maliye Bakanlığının elektronik olarak tutulmasına izin verdiği defter ve belgeleri Bakanlık tarafından oluşturulan sistemi kullanarak ibraz edecek.
Elektronik ortamda ibrazı mümkün olmayan defter ve belgelerin, belirtilen hükümler çerçevesinde mükellefin iş yeri adresi, söz konusu adresinin bulunmaması durumunda ikametgah adresinin bulunduğu ildeki vergi dairesinde teslim alınması imkanı sağlandı.
Bakanlık tarafından oluşturulan sistem üzerinden ibraz edilen elektronik defter ve belgelerin inceleme tamamlandıktan sonra sistemden silinmesine ilişkin de düzenleme yapıldı.
Söz konusu yönetmelik 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала