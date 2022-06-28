https://tr.sputniknews.com/20220628/yari-ciplak-icinde-cocuk-olan-otomobilin-camini-yumruklayip-tukuren-trafik-magandasi-tutuklandi-1058041175.html

Yarı çıplak, içinde çocuk olan otomobilin camını yumruklayıp, tüküren 'trafik magandası' tutuklandı

Yarı çıplak, içinde çocuk olan otomobilin camını yumruklayıp, tüküren 'trafik magandası' tutuklandı

Mersin’de trafikte seyir halindeki içinde çocuk olan bir aracı durduran yarı çıplak bir 'maganda', aracın içindeki aileyi tehdit etti. Ailenin şikâyetçi olması... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T13:31+0300

2022-06-28T13:31+0300

2022-06-28T13:32+0300

yaşam

mersin

trafik

maganda

tutuklama

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Olay dün Mersin-Antalya D-400 karayolu Erdemli ilçesi Ayaş kesiminde meydana geldi. Trafikte otomobiliyle seyreden bir kişi, aynı yöne gitmekte olan ve içerisinde bir çocuklu ailenin bulunduğu aracı yol boyunca selektör yapıp rahatsız etti.Işıklara geldiğinde ise üstü açık yarı çıplak durumda araçtan inen trafik magandası ağır küfürler etti. Bununla da yetinmeyen maganda ailenin içinde bulunduğu aracı yumrukladı.Araç sürücüsü cep telefonuyla görüntülediAraç sürücüsü, trafik magandasının gelmesi üzerine arıcını kilitleyerek cep telefonu ile yaşananları kayıt altına aldı. Araç sürücüsü kendisine küfür ve hareketlerde bulunan şahsa, “Bak seni cep telefonu ile çekiyorum” dedi.Trafik magandası ise buna dans ederek karşılık verdi. Dehşet anını yaşayan kadının ise “Çocuk var, ne yapıyorsun? Utanmıyor musun?” çığlıklarına aldırış etmeden yumrukladığı aracın camına tükürdü.TutuklandıYaşanan olaydan sonra cep telefonuna kaydettiği görüntüleri sosyal medyada yayınlayan aile, magandadan şikâyetçi oldu. Yapılan şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri belirlenen plakasından yola çıkarak İ.B.’yi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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mersin, trafik, maganda, tutuklama