Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın

© AA51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Antalya EXPO Center'daki kapanış galası ve ödül törenine, sinema sanatçısı Cüneyt Arkın da katılmıştı.
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© AA
51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Antalya EXPO Center'daki kapanış galası ve ödül törenine, sinema sanatçısı Cüneyt Arkın da katılmıştı.
© AAArkın, 10 Ağustos 1990'da Bayrampaşa'da esnaf ziyareti yaptıktan sonra fotoğraf çektirmişti.
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© AA
Arkın, 10 Ağustos 1990'da Bayrampaşa'da esnaf ziyareti yaptıktan sonra fotoğraf çektirmişti.
© AAKültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Sinema Sanatçısı Cüneyt Arkın, 16 Eylül 2014'de düzenlenen törende konuşma yapmıştı.
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© AA
Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Sinema Sanatçısı Cüneyt Arkın, 16 Eylül 2014'de düzenlenen törende konuşma yapmıştı.
© AAArkın, 15 Ağustos 2002'de İstanbul Büyükşehir Belediyesince düzenlenen yaz okulları tanıtımında karate okulu öğrencisi ile küçük bir gösteri yapmıştı.
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© AA
Arkın, 15 Ağustos 2002'de İstanbul Büyükşehir Belediyesince düzenlenen yaz okulları tanıtımında karate okulu öğrencisi ile küçük bir gösteri yapmıştı.
© AACüneyt Arkın, 3 Eylül 1999'da plajda spor yaparken.
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© AA
Cüneyt Arkın, 3 Eylül 1999'da plajda spor yaparken.
© AAArkın, 4 Eylül 1999'da Altın Portakal'da yaşam boyu onur ödülünü almıştı.
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© AA
Arkın, 4 Eylül 1999'da Altın Portakal'da yaşam boyu onur ödülünü almıştı.
© AAGerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü oyuncu 1937'de Eskişehir'de doğdu. İlk evliliğini 1964'te Güler Mocan ile yapan Cüneyt Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu. Evliliği kısa süren Arkın, 1970'te Betül Işıl ile evlendi. Bu evliliğinden de Murat ve Kaan adlı iki oğlu dünyaya geldi.
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© AA
Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü oyuncu 1937'de Eskişehir'de doğdu. İlk evliliğini 1964'te Güler Mocan ile yapan Cüneyt Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu. Evliliği kısa süren Arkın, 1970'te Betül Işıl ile evlendi. Bu evliliğinden de Murat ve Kaan adlı iki oğlu dünyaya geldi.