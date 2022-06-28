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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
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cüneyt arkın, фото, yeşilçam

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın

11:58 28.06.2022 (güncellendi: 12:09 28.06.2022)
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi.
© AA51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Antalya EXPO Center'daki kapanış galası ve ödül törenine, sinema sanatçısı Cüneyt Arkın da katılmıştı.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın - Sputnik Türkiye
1/7
© AA
51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Antalya EXPO Center'daki kapanış galası ve ödül törenine, sinema sanatçısı Cüneyt Arkın da katılmıştı.
© AAArkın, 10 Ağustos 1990'da Bayrampaşa'da esnaf ziyareti yaptıktan sonra fotoğraf çektirmişti.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın - Sputnik Türkiye
2/7
© AA
Arkın, 10 Ağustos 1990'da Bayrampaşa'da esnaf ziyareti yaptıktan sonra fotoğraf çektirmişti.
© AAKültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Sinema Sanatçısı Cüneyt Arkın, 16 Eylül 2014'de düzenlenen törende konuşma yapmıştı.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın - Sputnik Türkiye
3/7
© AA
Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Sinema Sanatçısı Cüneyt Arkın, 16 Eylül 2014'de düzenlenen törende konuşma yapmıştı.
© AAArkın, 15 Ağustos 2002'de İstanbul Büyükşehir Belediyesince düzenlenen yaz okulları tanıtımında karate okulu öğrencisi ile küçük bir gösteri yapmıştı.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın - Sputnik Türkiye
4/7
© AA
Arkın, 15 Ağustos 2002'de İstanbul Büyükşehir Belediyesince düzenlenen yaz okulları tanıtımında karate okulu öğrencisi ile küçük bir gösteri yapmıştı.
© AACüneyt Arkın, 3 Eylül 1999'da plajda spor yaparken.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın - Sputnik Türkiye
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© AA
Cüneyt Arkın, 3 Eylül 1999'da plajda spor yaparken.
© AAArkın, 4 Eylül 1999'da Altın Portakal'da yaşam boyu onur ödülünü almıştı.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın - Sputnik Türkiye
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© AA
Arkın, 4 Eylül 1999'da Altın Portakal'da yaşam boyu onur ödülünü almıştı.
© AAGerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü oyuncu 1937'de Eskişehir'de doğdu. İlk evliliğini 1964'te Güler Mocan ile yapan Cüneyt Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu. Evliliği kısa süren Arkın, 1970'te Betül Işıl ile evlendi. Bu evliliğinden de Murat ve Kaan adlı iki oğlu dünyaya geldi.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın - Sputnik Türkiye
7/7
© AA
Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü oyuncu 1937'de Eskişehir'de doğdu. İlk evliliğini 1964'te Güler Mocan ile yapan Cüneyt Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu. Evliliği kısa süren Arkın, 1970'te Betül Işıl ile evlendi. Bu evliliğinden de Murat ve Kaan adlı iki oğlu dünyaya geldi.
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