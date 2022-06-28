https://tr.sputniknews.com/20220628/zaharova-g7-ulkelerinin-cine-basvurmasi-liberalizmin-teslimiyetini-gosteriyor-1058046586.html

Zaharova: G7 ülkelerinin Çin'e başvurması liberalizmin teslimiyetini gösteriyor

Zaharova: G7 ülkelerinin Çin'e başvurması liberalizmin teslimiyetini gösteriyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, G7 ilkelerinin Pekin'e yaptığı “Moskova’ya baskı yapın” çağrısını... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T15:24+0300

2022-06-28T15:24+0300

2022-06-28T15:24+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

g7

çin

rusya

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Zaharova, “Batılı demokrasilerin Çin'den Rusya'yı etkilemesini istediği G7 zirvesinin sonuç bildirisi, liberalizmin teslimiyeti gibi görünüyor” ifadesini kullandı. Daha önce G7 ülkelerinin liderleri, Çin'e Rusya'ya askerlerini Ukrayna'dan çekmesi için baskı yapma çağrısında bulunmuştu.

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mariya zaharova, g7, çin, rusya