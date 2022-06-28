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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220628/zaharova-g7-ulkelerinin-cine-basvurmasi-liberalizmin-teslimiyetini-gosteriyor-1058046586.html
Zaharova: G7 ülkelerinin Çin'e başvurması liberalizmin teslimiyetini gösteriyor
Zaharova: G7 ülkelerinin Çin'e başvurması liberalizmin teslimiyetini gösteriyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, G7 ilkelerinin Pekin'e yaptığı “Moskova’ya baskı yapın” çağrısını... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T15:24+0300
2022-06-28T15:24+0300
ukrayna krizi
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Zaharova, “Batılı demokrasilerin Çin'den Rusya'yı etkilemesini istediği G7 zirvesinin sonuç bildirisi, liberalizmin teslimiyeti gibi görünüyor” ifadesini kullandı. Daha önce G7 ülkelerinin liderleri, Çin'e Rusya'ya askerlerini Ukrayna'dan çekmesi için baskı yapma çağrısında bulunmuştu.
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mariya zaharova, g7, çin, rusya

Zaharova: G7 ülkelerinin Çin'e başvurması liberalizmin teslimiyetini gösteriyor

15:24 28.06.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, G7 ilkelerinin Pekin'e yaptığı “Moskova’ya baskı yapın” çağrısını ‘liberalizmin teslimiyeti’ olarak nitelendirdi.
Zaharova, “Batılı demokrasilerin Çin'den Rusya'yı etkilemesini istediği G7 zirvesinin sonuç bildirisi, liberalizmin teslimiyeti gibi görünüyor” ifadesini kullandı.
Daha önce G7 ülkelerinin liderleri, Çin'e Rusya'ya askerlerini Ukrayna'dan çekmesi için baskı yapma çağrısında bulunmuştu.
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