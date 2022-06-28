https://tr.sputniknews.com/20220628/zaharova-g7-ulkelerinin-cine-basvurmasi-liberalizmin-teslimiyetini-gosteriyor-1058046586.html
Zaharova: G7 ülkelerinin Çin'e başvurması liberalizmin teslimiyetini gösteriyor
Zaharova: G7 ülkelerinin Çin'e başvurması liberalizmin teslimiyetini gösteriyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, G7 ilkelerinin Pekin'e yaptığı “Moskova’ya baskı yapın” çağrısını... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T15:24+0300
2022-06-28T15:24+0300
2022-06-28T15:24+0300
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mariya zaharova
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Zaharova, “Batılı demokrasilerin Çin'den Rusya'yı etkilemesini istediği G7 zirvesinin sonuç bildirisi, liberalizmin teslimiyeti gibi görünüyor” ifadesini kullandı. Daha önce G7 ülkelerinin liderleri, Çin'e Rusya'ya askerlerini Ukrayna'dan çekmesi için baskı yapma çağrısında bulunmuştu.
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Zaharova: G7 ülkelerinin Çin'e başvurması liberalizmin teslimiyetini gösteriyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, G7 ilkelerinin Pekin'e yaptığı “Moskova’ya baskı yapın” çağrısını ‘liberalizmin teslimiyeti’ olarak nitelendirdi.
Zaharova, “Batılı demokrasilerin Çin'den Rusya'yı etkilemesini istediği G7 zirvesinin sonuç bildirisi, liberalizmin teslimiyeti gibi görünüyor” ifadesini kullandı.
Daha önce G7 ülkelerinin liderleri, Çin'e Rusya'ya askerlerini Ukrayna'dan çekmesi için baskı yapma çağrısında bulunmuştu.