Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220629/-erdogan-biden-gorusmesi-basladi-1058106154.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi
NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi nedeniyle İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T18:55+0300
2022-06-29T19:17+0300
son dakika
dünya
recep tayyip erdoğan
joe biden
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1058106585_0:106:2049:1258_1920x0_80_0_0_5cbe37bd1539cb2cbb6c69603852f242.jpg
İspanya’nın başkenti Madrid’teki Hükümet ve Devlet Başkanları Toplantısı dahilinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı.Görüşmeden kısa bir görüntü alındıktan sonra görüşmenin basına kapalı devam etmesi için basın mensupları dışarı çıkarıldı. Görüşmenin ilk anlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO’nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar, özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir" dedi.Erdoğan, tahıl koridoruna ilişkin "Denge politikasıyla süreci çözme gayretindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikasıyla netice alalım" dedi.ABD Başkanı Biden, Ukrayna tahılının çıkarılması ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO başvuruları hakkında yaptıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1058106585_114:0:1933:1364_1920x0_80_0_0_4b7ca07eb0bfd6af024f9b54823e7571.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
son dakika, recep tayyip erdoğan, joe biden, nato

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi

18:55 29.06.2022 (güncellendi: 19:17 29.06.2022)
© Fotoğraf : İletişim BaşkanlığıCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© Fotoğraf : İletişim Başkanlığı
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi nedeniyle İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Görüşme devam ediyor.
İspanya’nın başkenti Madrid’teki Hükümet ve Devlet Başkanları Toplantısı dahilinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı.
Görüşmeden kısa bir görüntü alındıktan sonra görüşmenin basına kapalı devam etmesi için basın mensupları dışarı çıkarıldı.
Görüşmenin ilk anlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO’nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar, özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir" dedi.
Erdoğan, tahıl koridoruna ilişkin "Denge politikasıyla süreci çözme gayretindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikasıyla netice alalım" dedi.
ABD Başkanı Biden, Ukrayna tahılının çıkarılması ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO başvuruları hakkında yaptıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала