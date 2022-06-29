https://tr.sputniknews.com/20220629/-erdogan-biden-gorusmesi-basladi-1058106154.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi
NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi nedeniyle İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T18:55+0300
2022-06-29T18:55+0300
2022-06-29T19:17+0300
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İspanya’nın başkenti Madrid’teki Hükümet ve Devlet Başkanları Toplantısı dahilinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı.Görüşmeden kısa bir görüntü alındıktan sonra görüşmenin basına kapalı devam etmesi için basın mensupları dışarı çıkarıldı. Görüşmenin ilk anlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO’nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar, özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir" dedi.Erdoğan, tahıl koridoruna ilişkin "Denge politikasıyla süreci çözme gayretindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikasıyla netice alalım" dedi.ABD Başkanı Biden, Ukrayna tahılının çıkarılması ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO başvuruları hakkında yaptıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
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son dakika, recep tayyip erdoğan, joe biden, nato
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi
18:55 29.06.2022 (güncellendi: 19:17 29.06.2022) Abone ol
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NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi nedeniyle İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Görüşme devam ediyor.
İspanya’nın başkenti Madrid’teki Hükümet ve Devlet Başkanları Toplantısı dahilinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı.
Görüşmeden kısa bir görüntü alındıktan sonra görüşmenin basına kapalı devam etmesi için basın mensupları dışarı çıkarıldı.
Görüşmenin ilk anlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO’nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar, özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir" dedi.
Erdoğan, tahıl koridoruna ilişkin "Denge politikasıyla süreci çözme gayretindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikasıyla netice alalım" dedi.
ABD Başkanı Biden, Ukrayna tahılının çıkarılması ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO başvuruları hakkında yaptıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.