https://tr.sputniknews.com/20220629/11-milletvekili-hakkinda-hazirlanan-16-yeni-fezleke-mecliste-1058092495.html

11 milletvekili hakkında hazırlanan 16 yeni fezleke Meclis'te

11 milletvekili hakkında hazırlanan 16 yeni fezleke Meclis'te

HDP'den 8 olmak üzere 11 milletvekiline ait 16 dokunulmazlık dosyası daha Meclis’e gönderildi. 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T13:59+0300

2022-06-29T13:59+0300

2022-06-29T13:59+0300

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Meclis Karma Komisyon’a gönderilen fezlekelerin 2’si Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında düzenlendi. Demokratik Bölgeler Partisi Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ile CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve 8 HDP Milletvekili hakkında da fezleke düzenlendi.Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen HDP Milletvekilleri arasında Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin hakkında 3, Şırnak Milletvekili Nuran İmir ile Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında 2, Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında ise 1 fezleke Meclis’e geldi.

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tbmm, meclis, fezleke