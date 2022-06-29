https://tr.sputniknews.com/20220629/20-bin-ogretmen-atamasi-icin-tarih-belli-oldu-1058081286.html

20 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu

20 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 18-26 Temmuz'da, atamaların ise 1 Eylül 2022'de yapılacağını açıkladı. 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T10:07+0300

2022-06-29T10:07+0300

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türkiye

atama

mahmut özer

milli eğitim bakanlığı

öğretmenlik

başvuru

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Milli Eğitim Bakanı Özer, 20 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 18-26 Temmuz'da, atamaların ise 1 Eylül 2022'de yapılacağını açıkladı.

https://tr.sputniknews.com/20220523/milli-egitim-bakani-ozer-ogretmen-atamalari-bu-yil-yapilacak-1056593179.html

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atama, mahmut özer, milli eğitim bakanlığı, öğretmenlik, başvuru