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24 yaşındaki Dilan'ın şüpheli ölümü
24 yaşındaki Dilan'ın şüpheli ölümü
İstanbul Avcılar'da büyükannesi ile birlikte yaşayan 24 yaşındaki Dilan Eylem Öz, evinde ölü bulundu. Dilan'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T18:00+0300
2022-06-29T18:00+0300
türkiye
istanbul
avcılar
şüpheli ölüm
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde büyükannesi ile aynı evde yaşayan Dilan Eylem Öz'den (24) iki gündür haber alınamıyordu.Yakınları, büyükannesinin memlekete gitmesinin ardından Öz'ün yalnız kaldığı evin kapısını çilingirle açtırdı.İçeride genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri evde inceleme yaptı.İncelemenin ardından cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Öz'ün ölüm nedeni otopsi işleminden sonra ortaya çıkacak.
türkiye
istanbul
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istanbul, avcılar, şüpheli ölüm

24 yaşındaki Dilan'ın şüpheli ölümü

18:00 29.06.2022
© FotoğrafŞüpheli Ölüm
Şüpheli Ölüm - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© Fotoğraf
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İstanbul Avcılar'da büyükannesi ile birlikte yaşayan 24 yaşındaki Dilan Eylem Öz, evinde ölü bulundu. Dilan'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde büyükannesi ile aynı evde yaşayan Dilan Eylem Öz'den (24) iki gündür haber alınamıyordu.
Yakınları, büyükannesinin memlekete gitmesinin ardından Öz'ün yalnız kaldığı evin kapısını çilingirle açtırdı.
İçeride genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri evde inceleme yaptı.

İncelemenin ardından cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Öz'ün ölüm nedeni otopsi işleminden sonra ortaya çıkacak.
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