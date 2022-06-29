https://tr.sputniknews.com/20220629/24-yasindaki-dilanin-supheli-olumu-1058103926.html

24 yaşındaki Dilan'ın şüpheli ölümü

24 yaşındaki Dilan'ın şüpheli ölümü

İstanbul Avcılar'da büyükannesi ile birlikte yaşayan 24 yaşındaki Dilan Eylem Öz, evinde ölü bulundu. Dilan'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak. 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T18:00+0300

2022-06-29T18:00+0300

2022-06-29T18:00+0300

türkiye

istanbul

avcılar

şüpheli ölüm

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İstanbul'un Avcılar ilçesinde büyükannesi ile aynı evde yaşayan Dilan Eylem Öz'den (24) iki gündür haber alınamıyordu.Yakınları, büyükannesinin memlekete gitmesinin ardından Öz'ün yalnız kaldığı evin kapısını çilingirle açtırdı.İçeride genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri evde inceleme yaptı.İncelemenin ardından cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Öz'ün ölüm nedeni otopsi işleminden sonra ortaya çıkacak.

türkiye

istanbul

avcılar

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istanbul, avcılar, şüpheli ölüm