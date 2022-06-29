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https://tr.sputniknews.com/20220629/abdde-seks-ticareti-davasinda-suclu-bulunan-maxwell-20-yil-hapis-cezasina-carptirildi-1058074399.html
ABD'de seks ticareti davasında suçlu bulunan Maxwell, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
ABD'de seks ticareti davasında suçlu bulunan Maxwell, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T01:03+0300
2022-06-29T01:03+0300
dünya
ghislaine maxwell
abd
cinsel saldırı
suç
pedofili
jeffrey epstein
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New York'taki federal mahkemeden hükümlü Ghislaine Maxwell hakkında, 'reşit olmayan genç kızların cinsel istismarına aracılık yapmaktan' 20 yıl hapis kararı çıktı.Yargıç Alison Nathan, kararı açıklamasının hemen öncesinde, Maxwell'in işlediği suçun "geniş kapsamlı" olduğunu ve 'başkalarını reşit olmayan mağdurları istismar etmekten caydırmak için' önemli bir hapis cezasının gerekli olduğu ifadelerini kullandı.Gazete patronu Robert Maxwell'in 60 yaşındaki kızına, federal savcıların "birden çok genç kızın cinsel istismarında aracı rolü" dolayısıyla istedikleri 30 ila 55 yıldan çok daha az bir hapis cezası verildi.Erkek arkadaşı Epstein'e yardım etmekten suçlu bulunan Ghislaine Maxwell, 20 Ocak'taki duruşmada yeniden yargılanma talep etmişti.Maxwell, ABD'deki seks ticareti davasında suçlu bulunmuştuBazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılanan Ghislaine Maxwell, 30 Aralık 2021'de jüri tarafından, kendisine yöneltilen 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulunmuştu.Epstein'in eski kız arkadaşı olan İngiliz asıllı 60 yaşındaki Maxwell, duruşmalarda suçsuz olduğunu, gözaltında haksız yere tutulduğunu ve kötü muamele gördüğünü iddia etmişti.Maxwell, Temmuz 2020'de seks ticareti suçlamalarıyla tutuklanmıştı.Benzer suçlardan tutuklu bulunan Epstein ise 2019 yılında Manhattan'daki Metropolitan Hapishanesindeki hücresinde ölü bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211230/cocuk-istismarcisi-epsteinin-ortagi-ghislaine-maxwell-daha-az-ceza-almak-icin-konusacak-mi--1052252708.html
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ghislaine maxwell, abd, cinsel saldırı, suç, pedofili, jeffrey epstein

ABD'de seks ticareti davasında suçlu bulunan Maxwell, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

01:03 29.06.2022
© AFP 2022 / LAURA CAVANAUGHGhislaine Maxwell ve Jeffrey Epstein
Ghislaine Maxwell ve Jeffrey Epstein - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022 / LAURA CAVANAUGH
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ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'e yardım etmekten suçlu bulunan Ghislaine Maxwell, 20 yıl hapis cezası aldı.
New York'taki federal mahkemeden hükümlü Ghislaine Maxwell hakkında, 'reşit olmayan genç kızların cinsel istismarına aracılık yapmaktan' 20 yıl hapis kararı çıktı.
Yargıç Alison Nathan, kararı açıklamasının hemen öncesinde, Maxwell'in işlediği suçun "geniş kapsamlı" olduğunu ve 'başkalarını reşit olmayan mağdurları istismar etmekten caydırmak için' önemli bir hapis cezasının gerekli olduğu ifadelerini kullandı.
Gazete patronu Robert Maxwell'in 60 yaşındaki kızına, federal savcıların "birden çok genç kızın cinsel istismarında aracı rolü" dolayısıyla istedikleri 30 ila 55 yıldan çok daha az bir hapis cezası verildi.
Erkek arkadaşı Epstein'e yardım etmekten suçlu bulunan Ghislaine Maxwell, 20 Ocak'taki duruşmada yeniden yargılanma talep etmişti.
Ghislaine Maxwell - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
DÜNYA
Çocuk istismarcısı Epstein'in ortağı Ghislaine Maxwell, daha az ceza almak için konuşacak mı?
30 Aralık 2021, 11:59

Maxwell, ABD'deki seks ticareti davasında suçlu bulunmuştu

Bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılanan Ghislaine Maxwell, 30 Aralık 2021'de jüri tarafından, kendisine yöneltilen 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulunmuştu.
Epstein'in eski kız arkadaşı olan İngiliz asıllı 60 yaşındaki Maxwell, duruşmalarda suçsuz olduğunu, gözaltında haksız yere tutulduğunu ve kötü muamele gördüğünü iddia etmişti.
Maxwell, Temmuz 2020'de seks ticareti suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
Benzer suçlardan tutuklu bulunan Epstein ise 2019 yılında Manhattan'daki Metropolitan Hapishanesindeki hücresinde ölü bulunmuştu.
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