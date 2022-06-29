https://tr.sputniknews.com/20220629/ak-parti-sozcusu-omer-celikten-nato-aciklamasi-1058082142.html

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten NATO açıklaması: Güçlü bir kazanım elde edildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten NATO açıklaması: Güçlü bir kazanım elde edildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bazı NATO ülkeleri ise çeşitli terör örgütlerine destek vererek en başta NATO'nun kurucu ilkeleriyle çelişmektedirler... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T10:37+0300

2022-06-29T10:37+0300

2022-06-29T10:39+0300

politika

ömer çelik

ak parti

nato

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:Türkiye, NATO’nun genişlemesine önem vermekte, bunun ancak ilkeler dayanışmasıyla ve ilkesel bir işleyişle anlamlı olacağına inanmaktadır.Bazı NATO ülkeleri ise çeşitli terör örgütlerine destek vererek en başta NATO'nun kurucu ilkeleriyle çelişmektedirler.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO’nun kurucu ilkelerini hatırlatarak bu duruma itiraz etmesi, aslında bir güvenlik örgütü olan NATO’nun doğru zeminde ve doğru şekilde işleyişini gerçekleştirecek yaklaşımı ortaya koymaktadır.Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi neticesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda somut adımlar atacak olmaları önemli bir kazanımdır.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu duruşla Türkiye’nin tezleri temelinde güçlü bir kazanım elde edildi. Bu kazanım aynı zamanda terörle mücadele adına ilkeli duruşa sahip her devlet ve herkes için anlamlıdır.

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ömer çelik, ak parti, nato