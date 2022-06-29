https://tr.sputniknews.com/20220629/ak-parti-sozcusu-omer-celikten-nato-aciklamasi-1058082142.html
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten NATO açıklaması: Güçlü bir kazanım elde edildi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten NATO açıklaması: Güçlü bir kazanım elde edildi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bazı NATO ülkeleri ise çeşitli terör örgütlerine destek vererek en başta NATO'nun kurucu ilkeleriyle çelişmektedirler... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T10:37+0300
2022-06-29T10:37+0300
2022-06-29T10:39+0300
politika
ömer çelik
ak parti
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056321524_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_5e04e993e3ab1bc342fc289cf54dffcd.jpg
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:Türkiye, NATO’nun genişlemesine önem vermekte, bunun ancak ilkeler dayanışmasıyla ve ilkesel bir işleyişle anlamlı olacağına inanmaktadır.Bazı NATO ülkeleri ise çeşitli terör örgütlerine destek vererek en başta NATO'nun kurucu ilkeleriyle çelişmektedirler.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO’nun kurucu ilkelerini hatırlatarak bu duruma itiraz etmesi, aslında bir güvenlik örgütü olan NATO’nun doğru zeminde ve doğru şekilde işleyişini gerçekleştirecek yaklaşımı ortaya koymaktadır.Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi neticesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda somut adımlar atacak olmaları önemli bir kazanımdır.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu duruşla Türkiye’nin tezleri temelinde güçlü bir kazanım elde edildi. Bu kazanım aynı zamanda terörle mücadele adına ilkeli duruşa sahip her devlet ve herkes için anlamlıdır.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056321524_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_09697068d1260c33c90ad666eff6df02.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ömer çelik, ak parti, nato
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten NATO açıklaması: Güçlü bir kazanım elde edildi
10:37 29.06.2022 (güncellendi: 10:39 29.06.2022) Abone ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bazı NATO ülkeleri ise çeşitli terör örgütlerine destek vererek en başta NATO'nun kurucu ilkeleriyle çelişmektedirler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu duruşla Türkiye’nin tezleri temelinde güçlü bir kazanım elde edildi" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:
Türkiye, NATO’nun genişlemesine önem vermekte, bunun ancak ilkeler dayanışmasıyla ve ilkesel bir işleyişle anlamlı olacağına inanmaktadır.
Bazı NATO ülkeleri ise çeşitli terör örgütlerine destek vererek en başta NATO'nun kurucu ilkeleriyle çelişmektedirler.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO’nun kurucu ilkelerini hatırlatarak bu duruma itiraz etmesi, aslında bir güvenlik örgütü olan NATO’nun doğru zeminde ve doğru şekilde işleyişini gerçekleştirecek yaklaşımı ortaya koymaktadır.
Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi neticesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda somut adımlar atacak olmaları önemli bir kazanımdır.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu duruşla Türkiye’nin tezleri temelinde güçlü bir kazanım elde edildi. Bu kazanım aynı zamanda terörle mücadele adına ilkeli duruşa sahip her devlet ve herkes için anlamlıdır.