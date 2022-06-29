https://tr.sputniknews.com/20220629/ak-partili-unal-dezenformasyon-duzenlemesini-ekim-ayina-birakma-karari-aldik-1058105623.html

AK Partili Ünal: Dezenformasyon düzenlemesini ekim ayına bırakma kararı aldık

AK Partili Ünal: Dezenformasyon düzenlemesini ekim ayına bırakma kararı aldık

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'nin 1 Temmuz itibarıyla 1 Ekim'e kadar tatile gireceğini açıkladı ve dezenformasyonla mücadele yasa teklifinin yeni... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T18:47+0300

2022-06-29T18:47+0300

2022-06-29T19:07+0300

mahir ünal

türkiye

dezenformasyon

tbmm

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal dezenformasyon ile mücadele yasasının yeni yasama döneminde görüşüleceğini açıkladı.Ünal, "Dezenformasyonla mücadele yasa teklifi, yeni yasama yılında görüşülecek. 1 Temmuz itibariyle 1 Ekim'e kadar TBMM tatile giriyor" ifadelerini kullandı.

türkiye

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mahir ünal, dezenformasyon, tbmm