https://tr.sputniknews.com/20220629/ak-partili-unal-dezenformasyon-duzenlemesini-ekim-ayina-birakma-karari-aldik-1058105623.html
AK Partili Ünal: Dezenformasyon düzenlemesini ekim ayına bırakma kararı aldık
AK Partili Ünal: Dezenformasyon düzenlemesini ekim ayına bırakma kararı aldık
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'nin 1 Temmuz itibarıyla 1 Ekim'e kadar tatile gireceğini açıkladı ve dezenformasyonla mücadele yasa teklifinin yeni... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T18:47+0300
2022-06-29T18:47+0300
2022-06-29T19:07+0300
mahir ünal
türkiye
dezenformasyon
tbmm
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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal dezenformasyon ile mücadele yasasının yeni yasama döneminde görüşüleceğini açıkladı.Ünal, "Dezenformasyonla mücadele yasa teklifi, yeni yasama yılında görüşülecek. 1 Temmuz itibariyle 1 Ekim'e kadar TBMM tatile giriyor" ifadelerini kullandı.
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mahir ünal, dezenformasyon, tbmm
AK Partili Ünal: Dezenformasyon düzenlemesini ekim ayına bırakma kararı aldık
18:47 29.06.2022 (güncellendi: 19:07 29.06.2022) Abone ol
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'nin 1 Temmuz itibarıyla 1 Ekim'e kadar tatile gireceğini açıkladı ve dezenformasyonla mücadele yasa teklifinin yeni yasama döneminde görüşüleceğini bildirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal dezenformasyon ile mücadele yasasının yeni yasama döneminde görüşüleceğini açıkladı.
Ünal, "Dezenformasyonla mücadele yasa teklifi, yeni yasama yılında görüşülecek. 1 Temmuz itibariyle 1 Ekim'e kadar TBMM tatile giriyor" ifadelerini kullandı.