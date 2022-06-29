Akşener: BDDK'nın kararı bir sermaye kontrolüdür

Şimdi de gözlerini şirket sermayelerine diktiler. Gece yarısı BDDK şirketlerin kredi kullanımına ilişkin bir karar yayımladı. Bu karar bir sermaye kontrolüdür.

Sayın Erdoğan seçime kadar ekonomiye burnunu sokma. Bir an önce seçim kararı al biz de döviz kurları nasıl düşermiş sana gösterelim.