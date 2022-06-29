https://tr.sputniknews.com/20220629/aksener-bddknin-karari-bir-sermaye-kontroludur-1058082269.html
Akşener: BDDK'nın kararı bir sermaye kontrolüdür
Akşener: BDDK'nın kararı bir sermaye kontrolüdür
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Gece yarısı BDDK şirketlerin kredi kullanımına ilişkin bir karar yayımladı. Bu karar bir sermaye kontrolüdür" dedi. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T10:43+0300
2022-06-29T10:43+0300
2022-06-29T10:48+0300
politika
meral akşener
tbmm başkanlığı
iyi parti
bddk
sermaye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1058082799_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e56578aea0188d6a2cd97a60dc503250.jpg
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor.Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1058082799_117:0:1184:800_1920x0_80_0_0_121e7b45d05fa2e5b0d4e83c73bb6826.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meral akşener, tbmm başkanlığı, iyi parti, bddk, sermaye
Akşener: BDDK'nın kararı bir sermaye kontrolüdür
10:43 29.06.2022 (güncellendi: 10:48 29.06.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Gece yarısı BDDK şirketlerin kredi kullanımına ilişkin bir karar yayımladı. Bu karar bir sermaye kontrolüdür" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Şimdi de gözlerini şirket sermayelerine diktiler. Gece yarısı BDDK şirketlerin kredi kullanımına ilişkin bir karar yayımladı. Bu karar bir sermaye kontrolüdür.
Sayın Erdoğan seçime kadar ekonomiye burnunu sokma. Bir an önce seçim kararı al biz de döviz kurları nasıl düşermiş sana gösterelim.