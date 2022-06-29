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Akşener: BDDK'nın kararı bir sermaye kontrolüdür
Akşener: BDDK'nın kararı bir sermaye kontrolüdür
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Gece yarısı BDDK şirketlerin kredi kullanımına ilişkin bir karar yayımladı. Bu karar bir sermaye kontrolüdür" dedi. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
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politika
meral akşener
tbmm başkanlığı
iyi parti
bddk
sermaye
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor.Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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meral akşener, tbmm başkanlığı, iyi parti, bddk, sermaye

Akşener: BDDK'nın kararı bir sermaye kontrolüdür

10:43 29.06.2022 (güncellendi: 10:48 29.06.2022)
© AAİYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
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© AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Gece yarısı BDDK şirketlerin kredi kullanımına ilişkin bir karar yayımladı. Bu karar bir sermaye kontrolüdür" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Şimdi de gözlerini şirket sermayelerine diktiler. Gece yarısı BDDK şirketlerin kredi kullanımına ilişkin bir karar yayımladı. Bu karar bir sermaye kontrolüdür.
Sayın Erdoğan seçime kadar ekonomiye burnunu sokma. Bir an önce seçim kararı al biz de döviz kurları nasıl düşermiş sana gösterelim.
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