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Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
Ankara Valiliği, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Akyurt ve Kalecik ilçelerinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
ankara
çamlıdere
yağış
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Ankara'nın kuzey ilçelerinde, yarın öğleden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.Meteorolojik değerlendirmelere göre yarın öğleden sonra Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Akyurt ve Kalecik'te sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
türkiye
ankara
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meteoroloji genel müdürlüğü, ankara, çamlıdere, yağış

Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

20:19 29.06.2022 (güncellendi: 20:25 29.06.2022)
© AASağanak, sel, yağış
Sağanak, sel, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© AA
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Ankara Valiliği, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Akyurt ve Kalecik ilçelerinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Ankara'nın kuzey ilçelerinde, yarın öğleden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteorolojik değerlendirmelere göre yarın öğleden sonra Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Akyurt ve Kalecik'te sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yarın öğleden sonra Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Akyurt ve Kalecik'te yağışlar kuvvetli. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına, heyelan riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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