https://tr.sputniknews.com/20220629/ankara-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi--1058110482.html

Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Valiliği, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Akyurt ve Kalecik ilçelerinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T20:19+0300

2022-06-29T20:19+0300

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türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

ankara

çamlıdere

yağış

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Ankara'nın kuzey ilçelerinde, yarın öğleden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.Meteorolojik değerlendirmelere göre yarın öğleden sonra Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Akyurt ve Kalecik'te sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

türkiye

ankara

çamlıdere

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meteoroloji genel müdürlüğü, ankara, çamlıdere, yağış