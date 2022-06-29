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Ankara ve İstanbul dahil 20 il için şiddetli yağış uyarısı: Sel tehlikesi devam ediyor
Ankara ve İstanbul dahil 20 il için şiddetli yağış uyarısı: Sel tehlikesi devam ediyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, en az 20 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T07:16+0300
2022-06-29T07:16+0300
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meteoroloji
hava durumu
yağmur
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış bekleniyor. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Yozgat, Sivas, Zonguldak, Düzce, Ordu, Giresun çevreleri, Ankara'nın kuzeyi, Samsun’un iç ve batı kesimleri ile Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı ve Akdeniz’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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meteoroloji, hava durumu, yağmur

Ankara ve İstanbul dahil 20 il için şiddetli yağış uyarısı: Sel tehlikesi devam ediyor

07:16 29.06.2022
© AAşemsiye, yağmur
şemsiye, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, en az 20 il için sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış bekleniyor.
Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Yozgat, Sivas, Zonguldak, Düzce, Ordu, Giresun çevreleri, Ankara'nın kuzeyi, Samsun’un iç ve batı kesimleri ile Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı ve Akdeniz’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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