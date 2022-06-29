https://tr.sputniknews.com/20220629/arda-turana-cinsel-taciz-davasinda-beraat-1058086595.html

Arda Turan'a 'cinsel taciz' davasında beraat

Arda Turan'a 'cinsel taciz' davasında beraat

Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin’i taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti. 29.06.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

arda turan

beraat

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Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraatine yönelik hükmün istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden yargılanması yapıldı.Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin’i taciz ettiği iddiasıyla yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Arda Turan'ı, "cinsel taciz" suçundan beraatine karar verdi. Böylelikle Arda, ikinci kez beraat etmiş oldu.

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arda turan, beraat