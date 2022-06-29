https://tr.sputniknews.com/20220629/arda-turana-cinsel-taciz-davasinda-beraat-1058086595.html
Arda Turan'a 'cinsel taciz' davasında beraat
Arda Turan'a 'cinsel taciz' davasında beraat
Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin’i taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T12:14+0300
2022-06-29T12:14+0300
2022-06-29T12:14+0300
türkiye
arda turan
beraat
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Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraatine yönelik hükmün istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden yargılanması yapıldı.Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin’i taciz ettiği iddiasıyla yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Arda Turan'ı, "cinsel taciz" suçundan beraatine karar verdi. Böylelikle Arda, ikinci kez beraat etmiş oldu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
arda turan, beraat
Arda Turan'a 'cinsel taciz' davasında beraat
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Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin’i taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.
Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraatine yönelik hükmün istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden yargılanması yapıldı.
Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin’i taciz ettiği iddiasıyla yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Arda Turan'ı, "cinsel taciz" suçundan beraatine karar verdi. Böylelikle Arda, ikinci kez beraat etmiş oldu.