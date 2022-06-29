https://tr.sputniknews.com/20220629/asgari-ucrete-ara-zam-icin-ilk-toplanti-bugun--1058079964.html

Asgari ücrete ara zam için ilk toplantı bugün

Asgari ücrete ara zam için ilk toplantı bugün

7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ara dönem zammı için taraflar bugün masaya oturuyor. İşçiler enflasyon farkı ve SGK payında indirim talep... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T08:13+0300

2022-06-29T08:13+0300

2022-06-29T08:16+0300

asgari ücret

politika

tisk

türk-iş

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İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için ilk toplantısını bugün saat 14.00'te yapacak. Komisyonda işçi kesimini Türk-İş, işveren kesimini de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.Türk-İş masaya enflasyon farkı ve SGK işçi payında indirim talebiyle otururken, işverenler de prim indirimi, işsizlik sigortası priminin belli bir dönem alınmaması gibi istekleri gündemde tutuyor. Yapılacak zamda verilecek destekler de belirleyici olacak. Alınacak kararlar içinse oyçokluğu aranacak. Komisyonun amacı bugün itibarıyla çalışmaları tamamlayıp, rakamı belirlemek yönünde.'Enflasyon talebi'Türk-İş masaya enflasyon kayıplarının giderilmesi talebiyle oturacak. Türk-İş altı aylık enflasyonun kamu çalışanları gibi asgari ücretlilere de yansıtılmasını temel istemi olarak gündemde tutuyor. Türk-İş’in bir diğer talebi de SGK işçi primlerinde indirim yapılması ve bu indirimin çalışanların ücretlerine yansıtılarak bir gelir artışı sağlanması. Komisyon masasında işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise, çalışanların refahını artıracak her türlü adıma olumlu yaklaştıklarını, aynı zamanda küresel ekonomideki belirsizliklerin de dikkate alınarak, ortak bir karar alınmasını istediklerini açıklamıştı. TİSK, bu çerçevede SGK işveren primlerinde indirim yapılmasını, daha önce TÜRK-İş’le vardıkları uzlaşma çerçevesinde SGK işçi primlerinin 5 puan düşürülmesini, İşsizlik Sigortası priminde 2 puanlık işveren payının alınmamasını ve belirli bir süre için daha önce uygulanan asgari ücret desteğinin tekrar uygulamaya girmesini talep ediyor.Desteğin türü belirleyici olacakAsgari ücret için komisyon yüzde 20 civarında bir artışa onay verirse, net asgari ücret 5 bin 104 TL’ye çıkacak. Bu durumda işverene maliyeti de 7 bin 56 TL olacak. Yüzde 30’luk bir artışta ise bu rakam 5 bin 529 TL olacak. Böyle bir senaryoda işverene maliyet de 7 bin 643 TL’ye çıkacak. Asgari ücrette yapılacak artış için bir takım desteklerin de masada olduğu belirtiliyor. Tartışılan desteklerin başında da SGK işçi primlerinin bir kısmının Hazine tarafından üstlenilmesi bulunuyor. SGK primi işçi payı şu anda yüzde 14 olarak uygulanıyor ve 700 TL’ye denk düşüyor. Bu primin bir bölümünün Hazine tarafından üstlenilmesi durumunda ücretlerde otomatikman artış olacak. Ancak bu desteğin süresinin önemli olduğu belirtiliyor. Hürriyet'in haberine göre, eğer 6 aylık bir geçici destek olursa, sene başında asgari ücret tutarında bir azalma olabileceği, bu nedenle süre kısıtının da dikkate alınması gerektiği kaydediliyor. Asgari ücret için verilecek destek türünde uzlaşmaya varılırsa, Meclis kapanmadan yasal düzenlemenin de yapılması gerekiyor.Açlık sınırı 6 bin 391Türk-İş toplantı öncesinde dün “açlık-yoksulluk sınırı” araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Bir anlamda asgari ücretin ne olması gerektiğini de ortaya koydu. Araştırmaya göre açlık sınırı 6 bin 391 lira, yoksulluk sınırı da 20 bin 818 lira. Şu anda 4 bin 253 lira olan asgari ücret açlık sınırının 2 bin 138 lira altında. Araştırmaya göre, bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti de 8 bin 313 lira olarak hesaplandı. Asgari ücretin gerçek değerine ulaşabilmesi için neredeyse bir asgari ücret kadar daha artırılması gerekiyor. Türk-İş açıkça belirtmese de araştırmasıyla asgari ücretin bu olması gerektiğine işaret ediyor. Ancak pazarlık masasında bu seviyelere gelebilmenin çok zor olduğuna da vurgu yapılıyor.

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asgari ücret, tisk, türk-iş