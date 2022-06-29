https://tr.sputniknews.com/20220629/avcilarda-genc-kadin-evinde-olu-bulundu-1058078729.html

Avcılar'da genç kadın evinde ölü bulundu

Avcılar'da genç kadın evinde ölü bulundu

Avcılar’da genç bir kadın evinde ölü bulundu. Acı haberi alan genç kadının yakınları olay yerinde gözyaşı döktü. 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T03:31+0300

2022-06-29T03:31+0300

2022-06-29T03:31+0300

türkiye

kadın

kadın cinayeti

ölü

avcılar

ev

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Olay, akşam saatlerinde Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki 4 katlı binanın 2’nci katında annesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen ve ismi öğrenilemeyen genç kadın, henüz bilinmeyen nedenle evinde ölü bulundu. Kendisinden iki gündür haber alınamayan genç kadını merak eden teyzesi, evine bakmaya gidince durumu fark ederek polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri, evin içinde çalışma başlattı. Ekipler elde ettikleri bazı delilleri incelemek üzere Emniyet’e götürdü.Genç kadının ölüm haberini alan yakınları, kadının yaşadığı binanın önüne geldi. Burada bekleyişini sürdüren yakınlardan bazıları gözyaşlarını tutamadı. Genç kadının yanından hiç ayırmadığı öğrenilen evcil hayvanı da bina dışına alındı. Öte yandan, yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni cenaze aracına konularak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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kadın, kadın cinayeti, ölü, avcılar, ev