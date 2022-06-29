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Bakan Bozdağ: İsveç ve Finlandiya'daki teröristlerin iadesi isteyeceğiz
Bakan Bozdağ: İsveç ve Finlandiya'daki teröristlerin iadesi isteyeceğiz
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının iadesini isteyeceğiz" açıklaması yaptı. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T11:54+0300
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Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, iki ülkenin NATO üyelik süreçleri hakkında memorandum imzalanmasının ardından Bakan Bozdağ, terörist iadeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Bozdağ açıklamasında, "Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor. Mutabakattan sonra bunların iadesi hususunu yeniden yazacağız ve hatırlatacağız. Teröristlerin iadesi konusunda ilgili ülkelere başvurularımız var. Onlardan yeni imzalanan mütabakat metni çerçevesinde bu başvurularımızın gereklerini yapmalarını isteyeceğiz." dedi.Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220628/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-turkiye-finlandiya-ve-isvecin-nato-uyeligini-destekleyecek-1058070401.html
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bekir bozdağ, nato, isveç, finlandiya

Bakan Bozdağ: İsveç ve Finlandiya'daki teröristlerin iadesi isteyeceğiz

11:54 29.06.2022 (güncellendi: 12:47 29.06.2022)
© AAAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, İftar öncesinde bir konuşma yaptı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, İftar öncesinde bir konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© AA
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının iadesini isteyeceğiz" açıklaması yaptı.
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, iki ülkenin NATO üyelik süreçleri hakkında memorandum imzalanmasının ardından Bakan Bozdağ, terörist iadeleriyle ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Bozdağ açıklamasında, "Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor. Mutabakattan sonra bunların iadesi hususunu yeniden yazacağız ve hatırlatacağız. Teröristlerin iadesi konusunda ilgili ülkelere başvurularımız var. Onlardan yeni imzalanan mütabakat metni çerçevesinde bu başvurularımızın gereklerini yapmalarını isteyeceğiz." dedi.
Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:
Gereğini yapacağız dediler ama maalesef bugüne kadar gerekleri yapılmadı. Türkiye'nin haklı sesini değerlendirdikleri için böylesi bir mutabakat metni imzalandı. PKK Terör örgütü dışında, terör örgütü kabul etmeyen FETÖ, PYD ile YPG de terör örgütü olarak nitelendirilmiştir. Bu da fevkalade önemlidir.
Mutabakat metni kadar bu ifadelerin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda bir izleme komisyonu oluşturulması da çok önemli. Uygulamada da bunların bir bir hayata geçmesini takip edeceğiz.
Bu ülkelerin terör örgütlerinin kuluçka yuvası olmaması için Türkiye mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. Bu mutabakat metni AB üyesi olan, NATO üyesi olan terör örgütlerine karşı bakışlarında ilk defa bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Bunları takip edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir zafere imza atmıştır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dörtlü görüşmede bir araya geldi. NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'ndeki görüşme sonrasında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini destekleyecek
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