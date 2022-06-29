https://tr.sputniknews.com/20220629/bakan-bozdag-isvec-ve-finlandiyadaki-teroristlerin-iadesi-isteyecegiz-1058085819.html
Bakan Bozdağ: İsveç ve Finlandiya'daki teröristlerin iadesi isteyeceğiz
Bakan Bozdağ: İsveç ve Finlandiya'daki teröristlerin iadesi isteyeceğiz
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının iadesini isteyeceğiz" açıklaması yaptı. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T11:54+0300
2022-06-29T11:54+0300
2022-06-29T12:47+0300
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Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, iki ülkenin NATO üyelik süreçleri hakkında memorandum imzalanmasının ardından Bakan Bozdağ, terörist iadeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Bozdağ açıklamasında, "Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor. Mutabakattan sonra bunların iadesi hususunu yeniden yazacağız ve hatırlatacağız. Teröristlerin iadesi konusunda ilgili ülkelere başvurularımız var. Onlardan yeni imzalanan mütabakat metni çerçevesinde bu başvurularımızın gereklerini yapmalarını isteyeceğiz." dedi.Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220628/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-turkiye-finlandiya-ve-isvecin-nato-uyeligini-destekleyecek-1058070401.html
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bekir bozdağ, nato, isveç, finlandiya
Bakan Bozdağ: İsveç ve Finlandiya'daki teröristlerin iadesi isteyeceğiz
11:54 29.06.2022 (güncellendi: 12:47 29.06.2022) Abone ol
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının iadesini isteyeceğiz" açıklaması yaptı.
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, iki ülkenin NATO üyelik süreçleri hakkında memorandum imzalanmasının ardından
Bakan Bozdağ, terörist iadeleriyle ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Bozdağ açıklamasında, "Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor. Mutabakattan sonra bunların iadesi hususunu yeniden yazacağız ve hatırlatacağız. Teröristlerin iadesi konusunda ilgili ülkelere başvurularımız var. Onlardan yeni imzalanan mütabakat metni çerçevesinde bu başvurularımızın gereklerini yapmalarını isteyeceğiz." dedi.
Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:
Gereğini yapacağız dediler ama maalesef bugüne kadar gerekleri yapılmadı. Türkiye'nin haklı sesini değerlendirdikleri için böylesi bir mutabakat metni imzalandı. PKK Terör örgütü dışında, terör örgütü kabul etmeyen FETÖ, PYD ile YPG de terör örgütü olarak nitelendirilmiştir. Bu da fevkalade önemlidir.
Mutabakat metni kadar bu ifadelerin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda bir izleme komisyonu oluşturulması da çok önemli. Uygulamada da bunların bir bir hayata geçmesini takip edeceğiz.
Bu ülkelerin terör örgütlerinin kuluçka yuvası olmaması için Türkiye mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. Bu mutabakat metni AB üyesi olan, NATO üyesi olan terör örgütlerine karşı bakışlarında ilk defa bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Bunları takip edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir zafere imza atmıştır.