Bakan Bozdağ: İsveç ve Finlandiya'daki teröristlerin iadesi isteyeceğiz

Gereğini yapacağız dediler ama maalesef bugüne kadar gerekleri yapılmadı. Türkiye'nin haklı sesini değerlendirdikleri için böylesi bir mutabakat metni imzalandı. PKK Terör örgütü dışında, terör örgütü kabul etmeyen FETÖ, PYD ile YPG de terör örgütü olarak nitelendirilmiştir. Bu da fevkalade önemlidir. Gereğini yapacağız dediler ama maalesef bugüne kadar gerekleri yapılmadı. Türkiye'nin haklı sesini değerlendirdikleri için böylesi bir mutabakat metni imzalandı. PKK Terör örgütü dışında, terör örgütü kabul etmeyen FETÖ, PYD ile YPG de terör örgütü olarak nitelendirilmiştir. Bu da fevkalade önemlidir.

Mutabakat metni kadar bu ifadelerin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda bir izleme komisyonu oluşturulması da çok önemli. Uygulamada da bunların bir bir hayata geçmesini takip edeceğiz. Mutabakat metni kadar bu ifadelerin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda bir izleme komisyonu oluşturulması da çok önemli. Uygulamada da bunların bir bir hayata geçmesini takip edeceğiz.