https://tr.sputniknews.com/20220629/bakan-koca-duyurdu-viransehirdeki-saldiriyla-ilgili-tutuklama-talep-edildi-1058078108.html
Bakan Koca duyurdu: Viranşehir'deki saldırıyla ilgili tutuklama talep edildi
Bakan Koca duyurdu: Viranşehir'deki saldırıyla ilgili tutuklama talep edildi
Sağlık Bakanı Koca, Şanlıurfa'daki doktora şiddet olayında tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini açıkladı. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T02:54+0300
2022-06-29T02:54+0300
2022-06-29T02:56+0300
türkiye
fahrettin koca
yargılama
viranşehir
şanlıurfa
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görevli doktora saldıran hasta yakınları hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini ve şüphelilerin tutuklanması istendiğini belirtti.Koca, Twitter hesabından, "Urfa'dan yeni haber. Viranşehir'de özel bir tıp merkezinde yaşanan şiddet suçunun şüphelileri hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz edilerek şüphelilerin tutuklanması talep edilmiştir" paylaşımında bulundu.
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fahrettin koca, yargılama, viranşehir, şanlıurfa
Bakan Koca duyurdu: Viranşehir'deki saldırıyla ilgili tutuklama talep edildi
02:54 29.06.2022 (güncellendi: 02:56 29.06.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Koca, Şanlıurfa'daki doktora şiddet olayında tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görevli doktora saldıran hasta yakınları hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini ve şüphelilerin tutuklanması istendiğini belirtti.
Koca, Twitter hesabından, "Urfa'dan yeni haber. Viranşehir'de özel bir tıp merkezinde yaşanan şiddet suçunun şüphelileri hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz edilerek şüphelilerin tutuklanması talep edilmiştir" paylaşımında bulundu.