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Bakan Koca duyurdu: Viranşehir'deki saldırıyla ilgili tutuklama talep edildi
Bakan Koca duyurdu: Viranşehir'deki saldırıyla ilgili tutuklama talep edildi
Sağlık Bakanı Koca, Şanlıurfa'daki doktora şiddet olayında tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini açıkladı. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
fahrettin koca
yargılama
viranşehir
şanlıurfa
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görevli doktora saldıran hasta yakınları hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini ve şüphelilerin tutuklanması istendiğini belirtti.Koca, Twitter hesabından, "Urfa'dan yeni haber. Viranşehir'de özel bir tıp merkezinde yaşanan şiddet suçunun şüphelileri hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz edilerek şüphelilerin tutuklanması talep edilmiştir" paylaşımında bulundu.
türkiye
viranşehir
şanlıurfa
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fahrettin koca, yargılama, viranşehir, şanlıurfa

Bakan Koca duyurdu: Viranşehir'deki saldırıyla ilgili tutuklama talep edildi

02:54 29.06.2022 (güncellendi: 02:56 29.06.2022)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Koca, Şanlıurfa'daki doktora şiddet olayında tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görevli doktora saldıran hasta yakınları hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini ve şüphelilerin tutuklanması istendiğini belirtti.
Koca, Twitter hesabından, "Urfa'dan yeni haber. Viranşehir'de özel bir tıp merkezinde yaşanan şiddet suçunun şüphelileri hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz edilerek şüphelilerin tutuklanması talep edilmiştir" paylaşımında bulundu.
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