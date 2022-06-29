https://tr.sputniknews.com/20220629/bakan-koca-duyurdu-viransehirdeki-saldiriyla-ilgili-tutuklama-talep-edildi-1058078108.html

Bakan Koca duyurdu: Viranşehir'deki saldırıyla ilgili tutuklama talep edildi

Bakan Koca duyurdu: Viranşehir'deki saldırıyla ilgili tutuklama talep edildi

Sağlık Bakanı Koca, Şanlıurfa'daki doktora şiddet olayında tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini açıkladı. 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T02:54+0300

2022-06-29T02:54+0300

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türkiye

fahrettin koca

yargılama

viranşehir

şanlıurfa

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görevli doktora saldıran hasta yakınları hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini ve şüphelilerin tutuklanması istendiğini belirtti.Koca, Twitter hesabından, "Urfa'dan yeni haber. Viranşehir'de özel bir tıp merkezinde yaşanan şiddet suçunun şüphelileri hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz edilerek şüphelilerin tutuklanması talep edilmiştir" paylaşımında bulundu.

türkiye

viranşehir

şanlıurfa

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fahrettin koca, yargılama, viranşehir, şanlıurfa