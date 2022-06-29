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https://tr.sputniknews.com/20220629/bakan-nebati-memorandum-ile-teror-orgutleriyle-mucadelede-ulkemiz-ciddi-kazanimlar-elde-etmistir-1058073411.html
Bakan Nebati: Memorandum ile terör örgütleriyle mücadelede ülkemiz ciddi kazanımlar elde etmiştir
Bakan Nebati: Memorandum ile terör örgütleriyle mücadelede ülkemiz ciddi kazanımlar elde etmiştir
Madrid'de imzalanan 'Üçlü Muhtıra'ya ilişkin paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati "NATO'da imzalanan memorandum ile terör örgütleriyle mücadele... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T00:42+0300
2022-06-29T00:43+0300
nureddin nebati
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politika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NATO'da imzalanan memorandum ile terör örgütleriyle mücadele hususunda Türkiye'nin ciddi kazanımlar elde ettiğini bildirdi.Nebati, sosyal medya hesabından İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan 'Üçlü Muhtıra'ya ilişkin paylaşımda bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve dirayeti ile kazanılan bu diplomatik başarının, Türkiye'nin sahada olduğu kadar masada da ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirten Nebati, "NATO'da imzalanan memorandum ile terör örgütleriyle mücadele hususunda ülkemiz ciddi kazanımlar elde etmiştir" ifadesini kullandı.
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nureddin nebati, nato, finlandiya, isveç

Bakan Nebati: Memorandum ile terör örgütleriyle mücadelede ülkemiz ciddi kazanımlar elde etmiştir

00:42 29.06.2022 (güncellendi: 00:43 29.06.2022)
© TwitterHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© Twitter
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Madrid'de imzalanan 'Üçlü Muhtıra'ya ilişkin paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati "NATO'da imzalanan memorandum ile terör örgütleriyle mücadele hususunda ülkemiz ciddi kazanımlar elde etmiştir" ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NATO'da imzalanan memorandum ile terör örgütleriyle mücadele hususunda Türkiye'nin ciddi kazanımlar elde ettiğini bildirdi.
Nebati, sosyal medya hesabından İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan 'Üçlü Muhtıra'ya ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve dirayeti ile kazanılan bu diplomatik başarının, Türkiye'nin sahada olduğu kadar masada da ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirten Nebati, "NATO'da imzalanan memorandum ile terör örgütleriyle mücadele hususunda ülkemiz ciddi kazanımlar elde etmiştir" ifadesini kullandı.
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