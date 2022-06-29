https://tr.sputniknews.com/20220629/bakan-nebatiden-iyi-partili-ustaya-allah-sifanizi-versin-diye-dua-ediyorum-1058076683.html
Bakan Nebati’den İYİ Partili Usta'ya: Allah şifanızı versin diye dua ediyorum
Bakan Nebati’den İYİ Partili Usta'ya: Allah şifanızı versin diye dua ediyorum
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ilgili "Türkiye ekonomisinin hesabını senden soracaktım ama covid... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T01:49+0300
2022-06-29T01:49+0300
2022-06-29T01:49+0300
politika
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi etiketleyerek bir gönderi paylaştı.Paylaşımında ek bütçeye değinen Usta, “Hadi yine iyisin Sayın Nureddn Nebati. Bugün ek bütçe görüşmelerinde 20 dakika konuşmam vardı. Türkiye ekonomisinin hesabını senden soracaktım ama Kovid pozitif olduğumu öğrendim. Yat kalk Çinlilere dua et” diye yazdı.Usta’nın sözlerini alıntılayarak paylaşımda bulunan Bakan Nebati ise “Dualarımızı size yapmayı tercih ederek Allah (cc) şifanızı versin diye dua ediyorum” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220629/bakan-nebati-memorandum-ile-teror-orgutleriyle-mucadelede-ulkemiz-ciddi-kazanimlar-elde-etmistir-1058073411.html
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Bakan Nebati’den İYİ Partili Usta'ya: Allah şifanızı versin diye dua ediyorum
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ilgili "Türkiye ekonomisinin hesabını senden soracaktım ama covid pozitif olduğumu öğrendim" paylaşımına Bakan Nebati "Allah şifanızı versin diye dua ediyorum" yanıtını verdi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi etiketleyerek bir gönderi paylaştı.
Paylaşımında ek bütçeye değinen Usta, “Hadi yine iyisin Sayın Nureddn Nebati. Bugün ek bütçe görüşmelerinde 20 dakika konuşmam vardı. Türkiye ekonomisinin hesabını senden soracaktım ama Kovid pozitif olduğumu öğrendim. Yat kalk Çinlilere dua et” diye yazdı.
Usta’nın sözlerini alıntılayarak paylaşımda bulunan Bakan Nebati ise “Dualarımızı size yapmayı tercih ederek Allah (cc) şifanızı versin diye dua ediyorum” ifadesini kullandı.