https://tr.sputniknews.com/20220629/bakan-nebatiden-iyi-partili-ustaya-allah-sifanizi-versin-diye-dua-ediyorum-1058076683.html

Bakan Nebati’den İYİ Partili Usta'ya: Allah şifanızı versin diye dua ediyorum

Bakan Nebati’den İYİ Partili Usta'ya: Allah şifanızı versin diye dua ediyorum

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ilgili "Türkiye ekonomisinin hesabını senden soracaktım ama covid... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T01:49+0300

2022-06-29T01:49+0300

2022-06-29T01:49+0300

politika

nureddin nebati

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi etiketleyerek bir gönderi paylaştı.Paylaşımında ek bütçeye değinen Usta, “Hadi yine iyisin Sayın Nureddn Nebati. Bugün ek bütçe görüşmelerinde 20 dakika konuşmam vardı. Türkiye ekonomisinin hesabını senden soracaktım ama Kovid pozitif olduğumu öğrendim. Yat kalk Çinlilere dua et” diye yazdı.Usta’nın sözlerini alıntılayarak paylaşımda bulunan Bakan Nebati ise “Dualarımızı size yapmayı tercih ederek Allah (cc) şifanızı versin diye dua ediyorum” ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220629/bakan-nebati-memorandum-ile-teror-orgutleriyle-mucadelede-ulkemiz-ciddi-kazanimlar-elde-etmistir-1058073411.html

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nureddin nebati, erhan usta, ekonomi, iyi parti, akp, ak parti, twitter