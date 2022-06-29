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Biden detayları açıkladı: ABD Avrupa'daki askeri mevcudiyetini artırıyor
Biden detayları açıkladı: ABD Avrupa'daki askeri mevcudiyetini artırıyor
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Avrupa'daki mevcudiyetini artıracağını bildirdi. Avrupa'daki asker sayısını 100 bine çıkaran ABD bunu artırmaya devam edecek... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T12:10+0300
2022-06-29T12:10+0300
abd
joe biden
avrupa
asker
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Biden, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile basına açıklama yaptı.Madrid'deki zirvede ittifak olarak birlik ve kararlılık mesajı verdiklerini belirten Biden, zirvede NATO ülkelerinin Finlandiya ve İsveç'i üyeliğe kabul etme mesajı vereceğini ifade etti.Biden, "İki ülkenin tarafsızlık geleneğinden vazgeçerek NATO'ya katılmaya karar vermesi ittifakımızı daha güçlü yapacaktır." dedi.Bunun da birlik ve kararlılık mesajını desteklediğini dile getiren Biden, "Güvenlik ortamındaki değişikliklere karşılık olarak ve toplu savunmamızı güçlendirme adına bugün ABD'nin Avrupa'daki kuvvetlerini artıracağını ilan ediyorum." diye konuştu.Biden, ülkesinin daha önce Avrupa'daki asker sayısını 100 bine çıkardığını hatırlatarak bunu artırmaya devam edeceklerini, İspanya'daki destroyer sayısını 4'ten 6'ya çıkaracaklarını, Polonya'da kalıcı bir karargah kuracaklarını, Romanya'da konuşlu muharebeye hazır birlik bulunduracaklarını, İngiltere'ye ilave iki F-35 filosu göndereceklerini, İtalya ve Almanya'da hava savunmasını güçlendireceklerini kaydetti.NATO'nun önemini kanıtladığını, her zamankinden daha fazla önem taşıdığını söyleyen Biden, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220628/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-turkiye-finlandiya-ve-isvecin-nato-uyeligini-destekleyecek-1058070401.html
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abd, joe biden, avrupa, asker, nato

Biden detayları açıkladı: ABD Avrupa'daki askeri mevcudiyetini artırıyor

12:10 29.06.2022
© AP Photo / Susan WalshABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Avrupa'daki mevcudiyetini artıracağını bildirdi. Avrupa'daki asker sayısını 100 bine çıkaran ABD bunu artırmaya devam edecek, İspanya'daki destroyer sayısını 4'ten 6'ya çıkaracak, Polonya'da kalıcı karargah kuracak, Romanya'da konuşlu muharebeye hazır birlik bulunduracak, İngiltere'ye ilave iki F-35 filosu gönderecek.
Biden, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile basına açıklama yaptı.
Madrid'deki zirvede ittifak olarak birlik ve kararlılık mesajı verdiklerini belirten Biden, zirvede NATO ülkelerinin Finlandiya ve İsveç'i üyeliğe kabul etme mesajı vereceğini ifade etti.
Biden, "İki ülkenin tarafsızlık geleneğinden vazgeçerek NATO'ya katılmaya karar vermesi ittifakımızı daha güçlü yapacaktır." dedi.
Bunun da birlik ve kararlılık mesajını desteklediğini dile getiren Biden, "Güvenlik ortamındaki değişikliklere karşılık olarak ve toplu savunmamızı güçlendirme adına bugün ABD'nin Avrupa'daki kuvvetlerini artıracağını ilan ediyorum." diye konuştu.
Biden, ülkesinin daha önce Avrupa'daki asker sayısını 100 bine çıkardığını hatırlatarak bunu artırmaya devam edeceklerini, İspanya'daki destroyer sayısını 4'ten 6'ya çıkaracaklarını, Polonya'da kalıcı bir karargah kuracaklarını, Romanya'da konuşlu muharebeye hazır birlik bulunduracaklarını, İngiltere'ye ilave iki F-35 filosu göndereceklerini, İtalya ve Almanya'da hava savunmasını güçlendireceklerini kaydetti.
NATO'nun önemini kanıtladığını, her zamankinden daha fazla önem taşıdığını söyleyen Biden, şu ifadeleri kullandı:
"Finlandiya ve İsveç liderlerine Beyaz Saray'da da söylemiştim. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin Avrupa'nın Finlandiyalaşmasını istiyordu ancak Avrupa'nın NATOlaşmasını görecek. Avrupa'nın güvenliğini garanti altına almak için yapılması gereken bu."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dörtlü görüşmede bir araya geldi. NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'ndeki görüşme sonrasında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini destekleyecek
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