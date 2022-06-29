https://tr.sputniknews.com/20220629/bylock-kurucusu-fetoye-uyeydim-pismanim-beraat-istiyorum-1058116659.html

Bylock kurucusu: FETÖ'ye üyeydim pişmanım, beraat istiyorum

Bylock kurucusu: FETÖ'ye üyeydim pişmanım, beraat istiyorum

Bylock’un lisans sahibi David Keynes’in yargılandığı davada savcı, sanık 15 yıla kadar hapis istedi. Keynes, “40 yıldır Türkiye'yi mahveden FETÖ'ye üyeydim... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T23:00+0300

2022-06-29T23:00+0300

2022-06-29T23:00+0300

türkiye

bylock

david keynes

mahkeme

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Gizli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi olan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan David Keynes hakkında savcı mütalaasını verdi.İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen 4. celseye, tutuksuz sanık David Keynes de (Alpaslan Demir) katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde, David Keynes'in "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep ederken etkin pişmanlık hükümlerinin de uygulanmasını talep etti.‘Pişmanlığımı teslim olarak gösterdiğimi düşünüyorum'DHA’nın aktardığına göre savcının mütalaasına karşı savunması sorulan sanık David Keynes, "Hasbelkader 40 yıldır Türkiye'yi mahveden FETÖ'ye üyeydim. Bundan pişmanım. Bu pişmanlığı da Türkiye'ye gelip teslim olarak gösterdiğimi düşünüyorum. Şartlar oluştuğu vakit hakkımdaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep ediyorum" dedi.Avukatı cezasızlık uygulanmasını istediKeynes'in avukatı Abdurrahman Bayramoğlu ise "2016 yılından beri müvekkilim devlete yardım etmeye çalışıyor. Örgütle ilgili bildiklerini paylaşmıştır. Kanunda etkin pişmanlık örgütün çökertilmesi amacıyla uygulamaya konulmuştur. Hakkında herhangi bir soruşturma bulunmayan ve örgüt hakkında bilgi veren örgüt üyeleri hakkında indirim yapılacağı belirtilir. Müvekkilim hakkında indirim değil, doğrudan doğruya cezasızlık uygulanmalıdır. İlk günden itibaren devlete ulaşmaya çalışmıştır ve 8 bin kilometrelik yoldan Amerika'dan, vatandaşı olduğu halde ve sıkıntısı olmadan yaşadığı halde hakkında soruşturma olmadan ve kendi gelerek teslim olup bilgi vermiştir. 2021'de Türkiye'ye gelen müvekkilim için hakkında herhangi bir soruşturma olmadan verdiği bilgiler nedeniyle etkin pişmanlıktan faydalandırılarak ceza verilmemesini talep ediyoruz" dedi. Son sözü sorulan David Keynes, "Beraatimi veya en düşük şekilde ceza verilmesini talep ediyorum" dedi.Üye hakimin tayini dolasıyla dosya incelemeye alındıDaha sonra mahkeme heyeti müzakere için ara verdi. Kısa bir aranın ardından tekrar toplanan mahkeme heyeti başkanı, üye hakimlerinden Barış Öztürk'ün tayini çıkması sebebiyle heyet değişikliğini dikkate alarak dosyayı incelemeye almaya karar verdiklerini açıkladı. Heyet, sanık David Keynes hakkındaki yurt dışı yasağının devamına karar verdi. Duruşma adli tatil sonrası olan 7 Eylül tarihine ertelendi.Ne olmuştu?Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine 17 Aralık 2020 tarihinde yakalama kararı çıkarılan David Keynes, itirafçı olmak için avukatı aracılığıyla başvuruda bulunmuştu.9 Haziran 2021 İstanbul'a gelen Keynes, gözaltına alınarak, 14 Haziran 2021'de tutuklandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede David Keynes'in, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.İddianamede, Keynes'in Türk vatandaşıyken adının Alpaslan Demir olduğu ve Türk vatandaşıyken aynı zamanda Amerikan vatandaşlığını da kazandığı ve bu sırada ismini David Keynes olarak değiştirdiği, böylece çifte vatandaş ve çift isimli olduğu tespit edildiği kaydedildi. David Keynes hakkındaki ilk duruşma, 6 Ekim 2021'de İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.Savunmasını yapan Keynes'in tutukluluk incelemesi ise 3 Kasım 2021'de yapıldı. Mahkeme, sanık Keynes'in tahliyesine ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi.

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bylock, david keynes, mahkeme