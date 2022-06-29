CANLI | Johnnie Walker, Guinness ve Baileys'in sahibi İngiliz Diageo şirketi, Rusya'dan çıkıyor

Johnnie Walker, Guinness ve Baileys gibi alkollü içecek markalarının sahibi olan İngiliz Diageo şirketi, Rusya pazarından çıkacağını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin egemenlik ve bağımsızlıklarının tanınmasına karar verildi.
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, NATO’nun Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e krizin ancak askeri yolla çözülebileceğini ve ittifakın bu amaçla Kiev’e yardımlarını sürdüreceğini bildirdiğini ifade etti.
La Stampa gazetesinin haberine göre İtalya, NATO Mukabele Gücü'ndeki asker sayısını 10 ila 15 bin personele çıkarılması yönünde karar alacak. İttifakın Mukabele Gücü'ndeki toplam asker sayısını 40 binden 300 bine çıkarma kararına işaret eden gazete, burada Roma'ya düşen payın 10 ila 15 bin arasında olacağını öngördü.
Moskova borsasına göre dolar Mayıs 2015’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi ve neredeyse 50 ruble oldu. Euro ise Ekim 2014’ten beri ruble karşısında en fazla değer kaybını yaşadı ve 52.7 rubleye düştü.
NATO'nun Madrid zirvesinde Rusya'yı 'en ciddi ve doğrudan tehdit' diyerek hedef alan yeni Stratejik Konsept kabul edildi. İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka katılmaya davet etme kararı alınmasıyla ilgili Stoltenberg, "Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO için iyi bir anlaşma. Çabalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:26 29.06.2022
Melitopol’deki okul mezunlarına Rus ortaöğretim diplomaları verildi
Rusya Federal Eğitim ve Bilim Denetim Servisi (Rosobrnadzor) Başkanı Muzayev’in, Ukrayna’nın Zaporojye Bölgesi’nde Rus ordusunun kontrolündeki Melitopol şehrinin ortaöğretim okulu mezunlarına Rus ortaöğretim diplomalarını dağıttığı belirtildi.
Rus ordusunun Melitopol şehrinde oluşturduğu askeri-sivil idarenin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rosobrnadzor Başkanı Anzor Muzayev’in, 15 Sayılı Ortaöğretim Okulu mezunlarına Rus ortaöğretim diplomalarını verdiği bildirildi.
Açıklamada, “Toplamda okula, 9 ve 11. sınıf mezunları için 4 bin 400 sertifika ulaştırıldı. Aralarında 400’ü onur belgesi. Onur belgesi alanlara madalyalar da verilecek” ifadelerine yer verildi.
17:18 29.06.2022
Volnovaha-Mariupol hattında yolcu trenleri, 11 Temmuz'da hizmete giriyor
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ulaştırma Bakanlığı, Volnovaha'dan Mariupol'e yolcu treni seferlerinin 11 Temmuz'da yeniden başlayacağını açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre Volnovaha ile Mariupol arasında sabah ve akşam olmak üzere günde karşılıklı ikişer sefer düzenlenecek.
17:09 29.06.2022
ABD Hazine Bakanlığı: Son 100 içinde dondurulan Rus varlıklarının değeri 330 milyar dolar
ABD Hazine Bakanlığı, Ukrayna'daki özel askeri operasyonun başladığı 24 Şubat'tan bu yana dondurulan Ruslara ait mal varlıklarının değerinin 330 milyar dolar olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Maliye, adalet, içişleri ve ticaret bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kaynakları önceliklendirmeye ve yaptırım uygulanan Rusları uluslararası finans sisteminden izole etmek için birlikte çalışmaya karar vermesinden bu yana geçen 100 gün içinde, yaptırıma tabi 30 milyar dolardan fazla varlık ve Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık 300 milyar dolarlık varlığı donduruldu veya bloke edildi" denildi.
17:02 29.06.2022
Johnnie Walker, Guinness ve Baileys'in sahibi İngiliz Diageo şirketi, Rusya'dan çıkıyor
Johnnie Walker, Guinness ve Baileys gibi alkollü içecek markalarının sahibi olan İngiliz Diageo şirketi, Rusya pazarından çıkacağını duyurdu.
Kommersant'a konuşan şirket temsilcisi, Diageo'nun Rusya'daki faaliyetlerinin kademeli olarak azaltılacağını ve 6 aylık süreçte pazardan tamamen çekileceğini belirtti.
Mart ayında Rusya'ya bitmiş ürün satmayı ve ihraç etmeyi durduran Diageo, o dönemden beri stoklarını satıyor.
17:00 29.06.2022
Rusya Merkez Bankası: Dalgalı döviz kuru, ekonominin değişen koşullara ayak uydurmasını sağlıyor
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, dalgalı döviz kurunun ekonominin değişen iktisadi koşullara uyum sağlamasını sağladığını öne sürdü. Nabiullina, yaptığı açıklamada, "Ekonominin değişen koşullara uyum sağlamasına olanak tanıyan dalgalı kur olduğu için dalgalı kur politikasına bağlıyız. Oranlar eski koşullara göre belirlenemez" ifadelerini kullandı.
Kontrollü bir döviz kurunun mevcut para politikasının bağımsızlığını ciddi biçimde azalttığını savunan Nabiullina, Merkez Bankası'nın da politika faizi oranını düşürme olasılığı gördüğünü dile getirdi.
"Durum elbette çok değişken" diye konuşan Nabiullina, Merkez Bankası'nın enflasyon düştükçe faiz oranını düşüreceğini belirtti.
16:49 29.06.2022
İsveçli mühendislik firması Sandvik, Rusya'daki operasyonlarını sonlandıracak
İsveç merkezli mühendislik firması Sandvik, Rusya'daki operasyonlarını durdurmaya karar verdi. Firmanın internet sitesinden yayınlanan açıklamada, "Daha önce bildirildiği üzere Sandvik, 28 Şubat'ta Rusya'daki ticari faaliyetlerine ara vermişti. O zamandan beri şirket sürekli olarak durumu değerlendiriyor ve Rusya'daki operasyonlarına son verme kararı aldı" denildi.
Açıklamada, "Sandvik'in çalışanlarına karşı sorumlu davranmaya çalışıyor ve mevcut düzenleme ve yaptırımlara riayet ediyor. Tasfiye süreci kontrollü bir şekilde devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Rusya pazarından ayrılmanın firmaya 98.5 milyon dolara mal olacağı düşünülüyor. 2021'de Rus pazarı, Sandvik'in gelirlerinin yaklaşık yüzde 3.6'sını karşılamıştı.
16:42 29.06.2022
Belçika, Ruslara vize vermeyi durduruyor
Belçika'nın 1 Temmuz'dan itibaren Rusya vatandaşlarına vize vermeyi durduracağı belirtildi.
TourDom.ru sitesinin VFS Global vize operatörünün Moskova ofisine dayandırdığı haberine göre 1 Temmuz'dan itibaren vize kuruluşları, Rusya vatandaşlarından tüm kategorilerdeki vizeler için belge kabulünü askıya alacak.
Uygulamanın hangi tarihe kadar geçerli olacağı belirtilmezken vize işlemleri için Belçika'nın Rusya Büyükelçiliği'nin alacağı kararın beklenmesi gerektiği ifade ediliyor.
Sputnik'e konuşan Belçika'nın Rusya Büyükelçiliği yetkilileri, Rusya vatandaşlarına vize verme işlemlerinin durdurulduğunu doğruladı.