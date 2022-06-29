CANLI | Johnnie Walker, Guinness ve Baileys'in sahibi İngiliz Diageo şirketi, Rusya'dan çıkıyor

ABD Hazine Bakanlığı: Son 100 içinde dondurulan Rus varlıklarının değeri 330 milyar dolar

ABD Hazine Bakanlığı, Ukrayna'daki özel askeri operasyonun başladığı 24 Şubat'tan bu yana dondurulan Ruslara ait mal varlıklarının değerinin 330 milyar dolar olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Maliye, adalet, içişleri ve ticaret bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kaynakları önceliklendirmeye ve yaptırım uygulanan Rusları uluslararası finans sisteminden izole etmek için birlikte çalışmaya karar vermesinden bu yana geçen 100 gün içinde, yaptırıma tabi 30 milyar dolardan fazla varlık ve Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık 300 milyar dolarlık varlığı donduruldu veya bloke edildi" denildi.