https://tr.sputniknews.com/20220629/cumhurbaskani-erdogan-nato-liderler-zirvesinde-aile-fotografi-cekimine-katildi--1058087390.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı. 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T12:34+0300

2022-06-29T12:34+0300

2022-06-29T12:43+0300

nato

recep tayyip erdoğan

joe biden

abd

ispanya

madrid

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İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Toplantısı öncesinde zirvenin gerçekleştirildiği IFEMA Kongre Merkezi'nde resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi yapıldı. Ev sahibi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ve Stoltenberg ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi. Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi. Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı Boris Johnson, solunda ise Slovenya Başbakanı Robert Golob yer aldı.

ispanya

madrid

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nato, recep tayyip erdoğan, joe biden, abd, ispanya, madrid