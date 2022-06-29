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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
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İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Toplantısı öncesinde zirvenin gerçekleştirildiği IFEMA Kongre Merkezi'nde resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi yapıldı. Ev sahibi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ve Stoltenberg ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi. Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi. Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı Boris Johnson, solunda ise Slovenya Başbakanı Robert Golob yer aldı.
ispanya
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nato, recep tayyip erdoğan, joe biden, abd, ispanya, madrid

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

12:34 29.06.2022 (güncellendi: 12:43 29.06.2022)
© AANATO aile fotoğrafı
NATO aile fotoğrafı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Toplantısı öncesinde zirvenin gerçekleştirildiği IFEMA Kongre Merkezi'nde resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi yapıldı.
Ev sahibi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ve Stoltenberg ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi. Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.
Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı Boris Johnson, solunda ise Slovenya Başbakanı Robert Golob yer aldı.
© AP Photo / Susan WalshCumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi sonrasında ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile tokalaşarak ayaküstü sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi sonrasında ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile tokalaşarak ayaküstü sohbet etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi sonrasında ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile tokalaşarak ayaküstü sohbet etti.
© AP Photo / Susan Walsh
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