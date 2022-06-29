https://tr.sputniknews.com/20220629/cumhurbaskani-erdogan-nato-zirvesinde-macron-ile-gorustu-1058084084.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T11:20+0300
2022-06-29T11:20+0300
2022-06-29T11:26+0300
politika
recep tayyip erdoğan
emmanuel macron
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına başladı.İki liderin NATO Zirvesi kapsamında IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.
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recep tayyip erdoğan, emmanuel macron
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Macron ile görüştü
11:20 29.06.2022 (güncellendi: 11:26 29.06.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına başladı.
İki liderin NATO Zirvesi kapsamında IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.