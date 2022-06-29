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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T11:20+0300
2022-06-29T11:26+0300
politika
recep tayyip erdoğan
emmanuel macron
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına başladı.İki liderin NATO Zirvesi kapsamında IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.
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recep tayyip erdoğan, emmanuel macron

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Macron ile görüştü

11:20 29.06.2022 (güncellendi: 11:26 29.06.2022)
© AAErdoğan Macron
Erdoğan Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına başladı.
İki liderin NATO Zirvesi kapsamında IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.
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