https://tr.sputniknews.com/20220629/cumhurbaskani-erdogan-nato-zirvesinde-macron-ile-gorustu-1058084084.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi. 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T11:20+0300

2022-06-29T11:20+0300

2022-06-29T11:26+0300

politika

recep tayyip erdoğan

emmanuel macron

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına başladı.İki liderin NATO Zirvesi kapsamında IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.

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recep tayyip erdoğan, emmanuel macron