Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hiçbir sorunu görmezden gelmiyoruz

2022-06-29T16:54+0300

2022-06-29T16:54+0300

2022-06-29T17:09+0300

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Kovid-19 salgını gibi zorlu bir dönemde güçlü kalmayı başaran, hatta gücünü artıran az sayıda ülkeden biri olduğuna dikkati çekti.Toplum sağlını korumak için her türlü tedbiri alırken, milletin aşını, işini, sermayesini korumasını sağlamak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Oktay, bunu da en iyi TOBB ailesi yani ekonominin kalbindeki babayiğitlerin bileceğini söyledi.Oktay, salgının ardından bu kez de Rusya-Ukrayna kriziyle enerji ve tarım ürünleri başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarında dengesiz artışlara maruz kaldıklarını vurguladı.Bu artışların tüm dünyada yakın zamanda görülmemiş ölçüde fiyat dalgalanmalarına, enflasyona ve stok eğilimlerine yol açtığını belirten Oktay, çatışmanın çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde öncü rol üstlendiklerini aktardı.Fuat Oktay, müzakerelere verdikleri desteğin yanı sıra Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için Birleşmiş Milletler ile müşterek gayret içerisinde olduklarını anlatarak, şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ekonomi politikalarını Türkiye'nin gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak güncellediklerini aktararak, "Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon kısır döngüsünden kurtarıp yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme rotasına sokmanın gayreti içindeyiz" dedi.İnsanların günlük hayatlarını olumsuz etkileyen hayat pahalılığının önüne geçecek tedbirleri aldıklarına işaret eden Oktay, aynı zamanda her kesimin gelirini yükselterek refah düzeyinde olumsuz bir yönelime müsaade etmediklerini ve bunları an itibarıyla yürürlüğe koyduklarını dile getirdi.Oktay, Ekonomi Koordinasyon Kurulu çalışmaları kapsamında, ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde çalıştıklarını ifade ederek, "Etik dışı fiyatlamalara gitmeden, kötümser senaryolara göre pozisyon almadan, makul politikalarla ülkemizi bu badirelerden de birlikte çıkarabiliriz. 20 yıldır nasıl özel sektörümüzle omuz omuza ilerlediysek, Cumhuriyet'in 100. yılına da aynı yaklaşımla, iş dünyamızla birlikte ilerleyeceğiz. Çalışanımızla çiftçimizle sivil toplum örgütleriyle beraber yürüyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Oktay, Türkiye ekonomisinin, 2021'de yüzde 11 ile son 10 yılın en güçlü büyüme hızına ulaştığını, G20 ve OECD ülkeleri içerisinde de en hızlı büyüyen ülkelerden birisi olduğunu ifade etti.Bu dönemdeki büyümeye, ihracatın güçlü katkı sunduğuna işaret eden Oktay, açıklanan son ekonomik büyüme ve sanayi rakamlarının da yatırım iştahının iyi seviyelerde olduğunu gösterdiğini söyledi.Oktay, makine ve teçhizat yatırımlarının ilk çeyrek itibarıyla 10 çeyrek dönemdir kesintisiz büyümeye devam ettiğini belirten Oktay, şunları kaydetti:Bugün enerji ve altın hariç tutulduğunda fazla veren bir cari dengesi bulunduğunu vurgulayan Oktay, ekonomiye ilişkin pozitif gelişmelerin yanında, karşı karşıya bulundukları hiçbir sorunu görmezden gelmediklerinin altını çizdi.Oktay, tüm platformlarda alternatif önerileri tartıştıklarını ve çeşitli tedbirleri hayata geçirmeye dönük adımlar attıklarını bildirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Risk almaktan kaçınmadık'Oktay, bugüne kadar hep iş dünyasıyla birlikte olmaya ve ekonomiyle ilgili atacakları adımlarda ortak akıldan istifade etmeye önem verdiklerini dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde her yıl hep birlikte ya bir yol bulduklarını ya da o yolu birlikte oluşturduklarını anlatan Oktay, şöyle devam etti:Ara malı ürün gruplarının yerlileştirilmesinde TOBB'a çok iş düştüğünü belirten Oktay, iş dünyasının zorlukları fırsata çevirecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.Oktay, sanayicileri ara malında yerlileştirme ve millileştirme hamlesine destek vermeye ve üretimde yerli girdinin öncüleri olmaya davet ederek, "Yurt dışında diğer ülkelerde ülkemize tahsis edilecek alanlarda gerçekleşecek tarımsal üretimde de yer almanızı özellikle bekliyoruz. İş dünyamızın, atlattığımız tüm badirelerde ortaya çıkan esneklik ve dinamizmine güveniyoruz" dedi.İş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldikleri böyle platformları son derece önemsediklerinin altını çizen Oktay, buralarda sorun ve taleplere hep birlikte çözüm yolları geliştirdiklerini ve daha fazla istihdam alanı açarak büyük ve güçlü Türkiye hedefine azimle yol almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

