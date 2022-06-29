Diplomasını yırtan doktor: Sağlık Bakanı beni aradı, ‘Nasıl bıraktılar anlamadım’ dedi
23:01 29.06.2022 (güncellendi: 13:45 30.06.2022)
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde saldırıya uğrayan acil doktoru Şeyhmus Baraş, Sağlık Bakanı'nın kendisini aradığını belirterek, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca beni aradı ve ‘'katalog suçu olmasına rağmen nasıl serbest kaldılar anlayamadım, bu konuyu Adalet Bakanıyla yarım saat görüştük’ dedi" ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa Viranşehir’de hasta yakınları tarafından sopa ve yumruklarla dövüldükten sonra bir daha doktorluk yapmayacağını söyleyen Dr. Şeyhmus Baraş, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kendisini aradığını anlatan Baraş, ‘’Sağlık Bakanı Fahrettin Koca beni aradı ve ‘’katalog suçu olmasına rağmen nasıl serbest kaldılar anlayamadım, bu konuyu Adalet Bakanıyla yarım saat görüştük’’ dedi. Sağlık camiasının en üst kademesi gece saat 02.00’de Cumhuriyet savcısı olmak kalacaksa bakanlıklar arasında koordinasyon sorunu var demektir ki bu ülkemiz için daha vahim bir durum’’ dedi.
'Aramızda hiçbir iletişim olmadan beni gözüne kestirdi''
25 yaşında hekimliğe başladığını diyen Dr. Baraş, “5 yıllık hekimim. Olayın olduğu gün Viranşehir’de özel bir tıp merkezinin acil tıp merkezinde görevdeydim. SGK sözleşmemizin pasife alınmasıyla, hiç muayene etmediğim, görmediğim ve benimle hiçbir irtibata girmeyen bir şahıs tarafından darp edildim. Bir sokak röportajında duymuştum, ‘daha önceden paramız vardı ama şimdi zenginliğimizle doktor dövüyoruz’ diyen bir şahıs vardı.. Galiba onu baz alarak stresini atmak için bu hale getirildim diyebilirim çünkü aramızda hiçbir iletişim olmadan beni gözüne kestirdi. Bu ilk defa olan bir şey değil, meslektaşlarımın başına her gün geliyor. Ben sadece bu durum karşısında daha aktif bir duruş gösterdim çünkü artık canımıza tak etmişti” diye konuştu.
‘Halkta çok ciddi doktor düşmanlığı oluşmuş durumda’
"Bu olay ilk defa olan bir şey olduğu için bu kadar gündeme gelmedi bu olay zaten kanayan yaramız" diye devam eden Baraş, şu ifadeleri kullandı:
"Bu davranışı gösterenleri çok ciddi cezalandırmaktan başka hiçbir şey yok çünkü halkta çok ciddi doktor düşmanlığı oluşmuş durumda. Yanlış sağlık politikaları ve hükümetin yalan haberleri yüzünden bu duruma gelmiş bulunmaktayız. Son 6 ay içerisindeki yaşadığımız zam olaylarında sağlık çalışanlarına yapılan adı iyileştirme diye önümüze atılıp sonra da torba yasadan çıkarttılar.. Ama bu basına verilmedi. İstifalar yasaklandı. Halkta zaten 15 yıl içerisinde itibarsızlaştırma vardı son 2 yıl içerisinde çok daha fazla yükseldi. Halk zenginliğini doktoru dövebilmek olarak görüyor, burada bir kuyruk acısı var. Bu kuyruk acısını biz halkı ehlileştirerek geçiremeyiz sadece cezai sistem uygulayabiliriz.
‘Sağlık bakanı, nöbetçi cumhuriyet savcısına dönüştü’
Dr. Şeyhmus Baraş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
‘’Bana saldıran şahıslar insan değildi, beni linç etmeye çalışan şahıslar hayvandan da öteydi canavarca hisle bana bunu yaptılar. Canavarı ehlileştiremezsiniz, cezalandırabilirsiniz ama bu şahıslar gözaltına alınıp hakim tarafından serbest bırakıldılar ve sosyal medyanın gücü ve Sağlık Bakanının atmış olduğu tweet ile tekrar gözaltına alındılar. Sağlık Bakanı, son dönemlerdeki sağlıktaki şiddet durumlarından dolayı nöbetçi Cumhuriyet savcısına dönüştü. Bana saldıranlar ilkokul mezunu ve kıraathane işletiyorlarmış ve hobileri de doktor dövmek. Tamamen ego tatmini. Ehlileştirmek zaman alan bir süreçtir, böyle giderse ellerinde bir hekim bile kalmayacak. Ehlileştirme başlanabilir ama öncelikle cezai sistemin uygulanabilmesi gerekir. Sağlıkta şiddet uygulayan teröristtir, biz bütün hekimler olarak bunu böyle kabul ediyoruz hatta Sağlık Bakanı da bunu böyle kabul etti vatana ihanetle aynı kefeye koydu. Beyaz önlüklüler, Türkiye’nin yüzde 0.1’lik diliminden çıkmış insanlardır. Her zaman araştıran, her zaman sorgulayan ve eğitimli kişilerdir. Sendika ve derneklerin ideolojileri olabilir ama hekimlerin genel olarak ideolojisi yoktur. Meslek gruplarına baktığımız zaman sendika üyeliği yüzde olarak en az hekimlerdedir çünkü tek ideolojileri tıptır ve başka ideolojileri yoktur.’’
‘Çok arayan oldu ama artık hekimlik yapmam’
‘’Bana saldıranlar serbest bırakılınca adliye önünde diplomamı yırtıp ayrıldım" diyen Baraş, "Babam diplomayı yerden toplayıp fotoğrafını paylaşınca olay ses getirdi. Bulunduğum il ve çevre illerdeki bütün başhekimleri, il sağlık müdürleri, birçok partiden il başkanları ve milletvekilleri beni aradılar. Sağlık bakanın danışmanı ve sonrasında da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca beni aradı ve ‘'katalog suçu olmasına rağmen nasıl serbest kaldılar anlayamadım, bu konuyu Adalet Bakanıyla yarım saat görüştük’’ dedi. Sağlık camiasının en üst kademesi gece saat 02.00’de Cumhuriyet savcısı olmak zorunda kalacaksa bakanlıklar arasında koordinasyon sorunu var demektir ki bu ülkemiz için daha vahim bir durum. Ben artık mesleğimi icra etmeyi düşünmüyorum ama hekim arkadaşlarım için savaşmayı da bırakmayacağım. Yurtdışına gitmeyeceğim ama Türkiye’de hekimliğin layık olduğu yere gelmesi için elimden geleni yapacağım" dedi.