https://tr.sputniknews.com/20220629/diplomasini-yirtan-doktor-saglik-bakani-beni-aradi-nasil-biraktilar-anlamadim-dedi-1058119077.html

Diplomasını yırtan doktor: Sağlık Bakanı beni aradı, ‘Nasıl bıraktılar anlamadım’ dedi

Diplomasını yırtan doktor: Sağlık Bakanı beni aradı, ‘Nasıl bıraktılar anlamadım’ dedi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde saldırıya uğrayan acil doktoru Şeyhmus Baraş, Sağlık Bakanı'nın kendisini aradığını belirterek, "Sağlık Bakanı Fahrettin... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T23:01+0300

2022-06-29T23:01+0300

2022-06-30T13:45+0300

akşam postasi

şanlıurfa

diploma

viranşehir

doktor

türkiye

fahrettin koca

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Diplomasını yırtan doktor: Sağlık Bakanı beni aradı, ‘nasıl bıraktılar anlamadım’ dedi Diplomasını yırtan doktor: Sağlık Bakanı beni aradı, ‘nasıl bıraktılar anlamadım’ dedi

Şanlıurfa Viranşehir’de hasta yakınları tarafından sopa ve yumruklarla dövüldükten sonra bir daha doktorluk yapmayacağını söyleyen Dr. Şeyhmus Baraş, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kendisini aradığını anlatan Baraş, ‘’Sağlık Bakanı Fahrettin Koca beni aradı ve ‘’katalog suçu olmasına rağmen nasıl serbest kaldılar anlayamadım, bu konuyu Adalet Bakanıyla yarım saat görüştük’’ dedi. Sağlık camiasının en üst kademesi gece saat 02.00’de Cumhuriyet savcısı olmak kalacaksa bakanlıklar arasında koordinasyon sorunu var demektir ki bu ülkemiz için daha vahim bir durum’’ dedi. 'Aramızda hiçbir iletişim olmadan beni gözüne kestirdi''25 yaşında hekimliğe başladığını diyen Dr. Baraş, “5 yıllık hekimim. Olayın olduğu gün Viranşehir’de özel bir tıp merkezinin acil tıp merkezinde görevdeydim. SGK sözleşmemizin pasife alınmasıyla, hiç muayene etmediğim, görmediğim ve benimle hiçbir irtibata girmeyen bir şahıs tarafından darp edildim. Bir sokak röportajında duymuştum, ‘daha önceden paramız vardı ama şimdi zenginliğimizle doktor dövüyoruz’ diyen bir şahıs vardı.. Galiba onu baz alarak stresini atmak için bu hale getirildim diyebilirim çünkü aramızda hiçbir iletişim olmadan beni gözüne kestirdi. Bu ilk defa olan bir şey değil, meslektaşlarımın başına her gün geliyor. Ben sadece bu durum karşısında daha aktif bir duruş gösterdim çünkü artık canımıza tak etmişti” diye konuştu.‘Halkta çok ciddi doktor düşmanlığı oluşmuş durumda’"Bu olay ilk defa olan bir şey olduğu için bu kadar gündeme gelmedi bu olay zaten kanayan yaramız" diye devam eden Baraş, şu ifadeleri kullandı:‘Sağlık bakanı, nöbetçi cumhuriyet savcısına dönüştü’Dr. Şeyhmus Baraş, konuşmasını şöyle sürdürdü:‘Çok arayan oldu ama artık hekimlik yapmam’‘’Bana saldıranlar serbest bırakılınca adliye önünde diplomamı yırtıp ayrıldım" diyen Baraş, "Babam diplomayı yerden toplayıp fotoğrafını paylaşınca olay ses getirdi. Bulunduğum il ve çevre illerdeki bütün başhekimleri, il sağlık müdürleri, birçok partiden il başkanları ve milletvekilleri beni aradılar. Sağlık bakanın danışmanı ve sonrasında da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca beni aradı ve ‘'katalog suçu olmasına rağmen nasıl serbest kaldılar anlayamadım, bu konuyu Adalet Bakanıyla yarım saat görüştük’’ dedi. Sağlık camiasının en üst kademesi gece saat 02.00’de Cumhuriyet savcısı olmak zorunda kalacaksa bakanlıklar arasında koordinasyon sorunu var demektir ki bu ülkemiz için daha vahim bir durum. Ben artık mesleğimi icra etmeyi düşünmüyorum ama hekim arkadaşlarım için savaşmayı da bırakmayacağım. Yurtdışına gitmeyeceğim ama Türkiye’de hekimliğin layık olduğu yere gelmesi için elimden geleni yapacağım" dedi.

şanlıurfa

viranşehir

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2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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