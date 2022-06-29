https://tr.sputniknews.com/20220629/diyanet-kurban-bedeli-kredi-kartiyla-odenebilir-ama-faizli-islem-gunah-olacagi-icin-sakinmak-gerek-1058084928.html

Diyanet: Kurban bedeli kredi kartıyla ödenebilir ama faizli işlem günah olacağı için sakınmak gerek

Diyanet: Kurban bedeli kredi kartıyla ödenebilir ama faizli işlem günah olacağı için sakınmak gerek

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kurban kesmekle mükellef olanların kurbanlık hayvanı nakit alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T11:45+0300

2022-06-29T11:45+0300

2022-06-29T12:02+0300

kurban bayramı

türkiye

kredi kartı

diyanet başkanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103665/26/1036652603_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_cb848f6ddbefb13bd16a01c73669b4b4.jpg

Din İşleri Yüksek Kurulu, maddi imkanı olanların ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurban olarak koyun, keçi, sığır, manda ve deve kesebileceği belirtildi.Koyun ve keçinin sadece bir kişi adına, deve, sığır ve mandanın ise bir kişiden 7 kişiye kadar ortak kurban edilebileceği bildirildi.Açıklamada, "Ortakların tamamının niyetinin ibadet olması gerekir. Kurbanlıklar, mutlaka kurban kesim günleri içerisinde kesilmelidir. Kesim gerçekleştirilirken hem kurbanlık hayvanın hem de kesimi gerçekleştirenlerin zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alınması ve çevre temizliği gibi hususlara azami derecede dikkat edilmesi gerekir" bilgisi verildi.‘Küçükbaş bir hayvana birden fazla kişinin ortak olması caiz değildir’Bir kurban hissesinin yalnızca bir kişi için olduğu hatırlatılan açıklamada, "Küçükbaş bir hayvana birden fazla kişinin ortak olması ya da büyükbaş bir kurbanlığa 7'den fazla kişinin hissedar olması caiz değildir" ifadesi kullanıldı.Büyükbaş bir kurbanlığın hissedar sayısının mutlaka 3, 5, 7 gibi tekli sayılarda olması gerektiği anlayışının doğru olmadığı, bir büyükbaş hayvana 7 kişinin ortak olabildiği gibi 6 kişinin de ortak olabileceği kaydedildi.‘Kurban bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez’Ortakların her birinin niyetinin Allah rızası için kurban kesmek olmasının kurbanın geçerli olması için yeterli olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

https://tr.sputniknews.com/20220624/kurbanlik-hayvanlar-istanbula-giris-yapmaya-basladi-1057862298.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kurban bayramı, kredi kartı, diyanet başkanlığı