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https://tr.sputniknews.com/20220629/diyanet-kurban-bedeli-kredi-kartiyla-odenebilir-ama-faizli-islem-gunah-olacagi-icin-sakinmak-gerek-1058084928.html
Diyanet: Kurban bedeli kredi kartıyla ödenebilir ama faizli işlem günah olacağı için sakınmak gerek
Diyanet: Kurban bedeli kredi kartıyla ödenebilir ama faizli işlem günah olacağı için sakınmak gerek
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kurban kesmekle mükellef olanların kurbanlık hayvanı nakit alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T11:45+0300
2022-06-29T12:02+0300
kurban bayramı
türkiye
kredi kartı
diyanet başkanlığı
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Din İşleri Yüksek Kurulu, maddi imkanı olanların ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurban olarak koyun, keçi, sığır, manda ve deve kesebileceği belirtildi.Koyun ve keçinin sadece bir kişi adına, deve, sığır ve mandanın ise bir kişiden 7 kişiye kadar ortak kurban edilebileceği bildirildi.Açıklamada, "Ortakların tamamının niyetinin ibadet olması gerekir. Kurbanlıklar, mutlaka kurban kesim günleri içerisinde kesilmelidir. Kesim gerçekleştirilirken hem kurbanlık hayvanın hem de kesimi gerçekleştirenlerin zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alınması ve çevre temizliği gibi hususlara azami derecede dikkat edilmesi gerekir" bilgisi verildi.‘Küçükbaş bir hayvana birden fazla kişinin ortak olması caiz değildir’Bir kurban hissesinin yalnızca bir kişi için olduğu hatırlatılan açıklamada, "Küçükbaş bir hayvana birden fazla kişinin ortak olması ya da büyükbaş bir kurbanlığa 7'den fazla kişinin hissedar olması caiz değildir" ifadesi kullanıldı.Büyükbaş bir kurbanlığın hissedar sayısının mutlaka 3, 5, 7 gibi tekli sayılarda olması gerektiği anlayışının doğru olmadığı, bir büyükbaş hayvana 7 kişinin ortak olabildiği gibi 6 kişinin de ortak olabileceği kaydedildi.‘Kurban bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez’Ortakların her birinin niyetinin Allah rızası için kurban kesmek olmasının kurbanın geçerli olması için yeterli olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
https://tr.sputniknews.com/20220624/kurbanlik-hayvanlar-istanbula-giris-yapmaya-basladi-1057862298.html
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kurban bayramı, kredi kartı, diyanet başkanlığı

Diyanet: Kurban bedeli kredi kartıyla ödenebilir ama faizli işlem günah olacağı için sakınmak gerek

11:45 29.06.2022 (güncellendi: 12:02 29.06.2022)
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Kredi kartı- POS cihazı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kurban kesmekle mükellef olanların kurbanlık hayvanı nakit alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabileceğini açıkladı.
Din İşleri Yüksek Kurulu, maddi imkanı olanların ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurban olarak koyun, keçi, sığır, manda ve deve kesebileceği belirtildi.
Koyun ve keçinin sadece bir kişi adına, deve, sığır ve mandanın ise bir kişiden 7 kişiye kadar ortak kurban edilebileceği bildirildi.
Açıklamada, "Ortakların tamamının niyetinin ibadet olması gerekir. Kurbanlıklar, mutlaka kurban kesim günleri içerisinde kesilmelidir. Kesim gerçekleştirilirken hem kurbanlık hayvanın hem de kesimi gerçekleştirenlerin zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alınması ve çevre temizliği gibi hususlara azami derecede dikkat edilmesi gerekir" bilgisi verildi.

‘Küçükbaş bir hayvana birden fazla kişinin ortak olması caiz değildir’

Bir kurban hissesinin yalnızca bir kişi için olduğu hatırlatılan açıklamada, "Küçükbaş bir hayvana birden fazla kişinin ortak olması ya da büyükbaş bir kurbanlığa 7'den fazla kişinin hissedar olması caiz değildir" ifadesi kullanıldı.
Büyükbaş bir kurbanlığın hissedar sayısının mutlaka 3, 5, 7 gibi tekli sayılarda olması gerektiği anlayışının doğru olmadığı, bir büyükbaş hayvana 7 kişinin ortak olabildiği gibi 6 kişinin de ortak olabileceği kaydedildi.

‘Kurban bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez’

Ortakların her birinin niyetinin Allah rızası için kurban kesmek olmasının kurbanın geçerli olması için yeterli olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Kurban bedelinin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir."
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı. Kentteki denetim noktalarında araçlar durdurularak hayvanların kulak küpeleri ve pasaportları kontrol ediliyor. Şehrin birçok noktasında oluşturulan kurban pazarlarına götürülecek hayvanlar, kamyonlarla şehre giriş yapıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
TÜRKİYE
Kurbanlık hayvanlar İstanbul’a giriş yapmaya başladı
24 Haziran , 02:35
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