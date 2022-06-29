https://tr.sputniknews.com/20220629/dsp-genel-baskani-aksakal-isvec-ve-finlandiyanin-nato-uyelikleri-tbmmde-onaylanmamali-1058096243.html

DSP Genel Başkanı Aksakal: İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri TBMM’de onaylanmamalı

DSP Genel Başkanı Aksakal: İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri TBMM’de onaylanmamalı

NATO Zirvesi'nde Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında imzalanan üçlü memorandumu değerlendiren Aksakal, anlaşma içerisinde net olmayan bölümlerin olduğunu, bu... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T14:50+0300

2022-06-29T14:50+0300

2022-06-29T14:50+0300

türkiye

nato

nato zirvesi

nato üyeliği

tbmm

önder aksakal

dsp

demokratik sol parti (dsp)

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İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında imzalanan üçlü memorandumu Sputnik’e değerlendiren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, anlaşma metninde muğlak olan bölümler olduğunu belirtti.DSP Genel Başkanı Aksakal “Türkiye çıtayı çok yüksekte tutarak bu sürece başlamıştı. Ana argüman olarak bu iki ülkede barındırılan, bizim terör örgütü olarak tanımladığımız yapıların mensuplarının mutlak suretle Türkiye’ye iadeleri ve bu ülkelerin terör örgütlerine desteklerini çekmeleri bekleniyordu. Fakat talebin sadece İsveç ve Finlandiya olarak sınırlandırılması başlı başına bir hataydı. Bu işin esasen çıbanbaşı Amerika’dır. Üçlü muhtıra olarak kamuoyu ile paylaşılan belge geneli itibarı ile niyet temenni ve taahhütlerin doğru olduğunu kabul etsek de muğlak olan pek çok konu var. Bu belgede PKK’yı terör örgütü olarak teyit etmekle birlikte, Türkiye’nin PYD/ YPG ve FETÖ olarak tanımladığı yapılar, bir terör örgütü tanımlanmıyor. Bu ciddi bir açıktır” ifadesini kullandı.‘Cekler, caklar ile iş olmaz’Üçlü anlaşmada taahhütlere ilişkin bağlayıcı ifadelerin yer almadığına da dikkat çeken Aksaka “Türkçede bir ifade vardır 'cekler caklar' ile iş olmaz. Atılacak adımlar anlaşmalar ile teyit edilmeli ve ortaya konulmalıdır. İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında öncelikle suçluların iade anlaşmasının hemen ortaya konulması gerekiyor. Bu anlaşmalar konuşmalar devam ederken bizim orada aradığımız isimler adamlar başka ülkelere kaydırılabilirler. Biz bunu Abdullah Öcalan örneğinde yaşadık” ifadelerini kullandı.‘FETÖ ne örgütüdür?’Anlaşmanın 4 maddesinde yer alan “Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye’de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır” ifadesini hatırlatan Aksakal “ FETÖ ne örgütüdür. Bir terör örgütü müdür? Her türlü hiyerarşik sisteme haiz yapılar örgüttür. DSP de bir örgüttür. DSP Yasal bir siyasi örgüttür. Burada FETÖ’nün nasıl bir örgüt olduğu tanımlanmaktan kaçınılmıştır. Bu muğlaklık giderilmeden biz bu anlaşmayı kabul edemeyiz” değerlendirmesini yaptı.‘Temennilerde tarih belirtilmemiş’Anlaşmanın 8. maddesinde yer alan bölümde atılacak adımlarla ilgili tarih belirlenmesi yapılmadığına dikkat çeken Aksakal “Bu ciddi bir eksiklik bu kaygı verici bir durumdur ve bunun giderilmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.‘Teslimiyet belgesi olur’İki ülkenin üyelik süreçlerinin tamamlanması için, üye ülkelerin parlamentolarında onay sürecinin olduğunu hatırlatan DSP Genel Başkanı Aksakal “Bu anlaşma iki ülkenin doğrudan NATO’ya girmesi anlamına gelmiyor. 30 ülkenin parlamentolarında bu üyeliklerin onaylanması gerekiyor. Bu tarih aralığından Türkiye’nin kaygılarını giderecek somut adımlarının hayata geçirilmesini sağlaması gerekiyor. Bu adımlar atılmadan TBMM üyeliklere onay vermemeli. Aksi takdirde alenen bir teslimiyet belgesi olacaktır” ifadelerini kullandı.

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