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https://tr.sputniknews.com/20220629/duma-yabanci-ajanlarin-faaliyetlerinin-denetlenmesi-yasasini-kabul-etti-1058113057.html
Duma, yabancı ajanların faaliyetlerinin denetlenmesi yasasını kabul etti
Duma, yabancı ajanların faaliyetlerinin denetlenmesi yasasını kabul etti
Rusya'da, ‘yabancı ajanlara’ ilişkin kuralların belirlendiği yasa Duma'da kabul edildi. Buna göre, yurtdışından destek alan veya dış etki altında bulunan ve... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T22:11+0300
2022-06-29T22:11+0300
dünya
rusya
duma
kamu hizmetleri
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, ‘yabancı ajanlara’ ilişkin kuralları belirleyen yasa tasarısını kabul etti. Yasa, Federasyon Konseyi tarafından onaylanması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanması halinde 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek.Buna göre, yurtdışından destek alan veya dış etki altında bulunan ve siyasi faaliyetlerde bulunan tüm Rus, yabancı kuruluş veya kişiler yabancı ajan olarak kabul edilecek.Belgeye göre, yabancı ajan statüsü alabilecek kişi veya kuruluşlar şöyle:Aynı zamanda yasa, Adalet Bakanlığı'nın işveren derneklerini, ticaret ve sanayi odalarını ve uluslararası kuruluşların yetkililerini ve aile üyelerini yabancı ajan olarak tanımasını yasaklıyor.Yasa ayrıca yabancı ajanların şunları yapmasını da yasaklıyor:
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rusya, duma, kamu hizmetleri

Duma, yabancı ajanların faaliyetlerinin denetlenmesi yasasını kabul etti

22:11 29.06.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDuma
Duma - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
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Rusya'da, ‘yabancı ajanlara’ ilişkin kuralların belirlendiği yasa Duma'da kabul edildi. Buna göre, yurtdışından destek alan veya dış etki altında bulunan ve siyasi faaliyetlerde bulunan tüm Rus, yabancı kuruluş veya kişiler yabancı ajan olarak kabul edilecek.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, ‘yabancı ajanlara’ ilişkin kuralları belirleyen yasa tasarısını kabul etti.
Yasa, Federasyon Konseyi tarafından onaylanması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanması halinde 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek.
Buna göre, yurtdışından destek alan veya dış etki altında bulunan ve siyasi faaliyetlerde bulunan tüm Rus, yabancı kuruluş veya kişiler yabancı ajan olarak kabul edilecek.
Belgeye göre, yabancı ajan statüsü alabilecek kişi veya kuruluşlar şöyle:
‘Dış etki’ altında bulunan veya yurt dışından doğrudan destek alan,
Siyasi faaliyetlerde bulunan ve bir veya birden fazla sayıda kişiye mesaj veya materyal yayan,
Rusya'nın askeri-teknik faaliyetleri hakkında bilgi toplayan.
Aynı zamanda yasa, Adalet Bakanlığı'nın işveren derneklerini, ticaret ve sanayi odalarını ve uluslararası kuruluşların yetkililerini ve aile üyelerini yabancı ajan olarak tanımasını yasaklıyor.
Yasa ayrıca yabancı ajanların şunları yapmasını da yasaklıyor:
Kamu hizmetinde, kamu eğitim kurumlarında ve ‘kritik bilgi altyapısı’ kurumlarında çalışmak, reşit olmayanlara eğitim hizmetleri vermek,
kamu otoritesinin danışma, müzakere, uzman organlarına katılmak ve devlet sırlarına erişmek,
seçim kampanyalarına katılmak, bunların yürütülmesi için bağışta bulunmak,
kamu izleme komisyonlarına aday olmak
halka açık etkinlikler düzenlemek,
kamu ihalelerine katılmak, çeşitli devlet destekleri almak,
yasalar ve ekoloji alanında araştırmalar yürütmek,
mali varlıklarını sigortalamak ve basitleştirilmiş vergi sisteminden yararlanmak.
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