https://tr.sputniknews.com/20220629/duma-yabanci-ajanlarin-faaliyetlerinin-denetlenmesi-yasasini-kabul-etti-1058113057.html

Duma, yabancı ajanların faaliyetlerinin denetlenmesi yasasını kabul etti

Duma, yabancı ajanların faaliyetlerinin denetlenmesi yasasını kabul etti

Rusya'da, ‘yabancı ajanlara’ ilişkin kuralların belirlendiği yasa Duma'da kabul edildi. Buna göre, yurtdışından destek alan veya dış etki altında bulunan ve... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T22:11+0300

2022-06-29T22:11+0300

2022-06-29T22:11+0300

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, ‘yabancı ajanlara’ ilişkin kuralları belirleyen yasa tasarısını kabul etti. Yasa, Federasyon Konseyi tarafından onaylanması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanması halinde 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek.Buna göre, yurtdışından destek alan veya dış etki altında bulunan ve siyasi faaliyetlerde bulunan tüm Rus, yabancı kuruluş veya kişiler yabancı ajan olarak kabul edilecek.Belgeye göre, yabancı ajan statüsü alabilecek kişi veya kuruluşlar şöyle:Aynı zamanda yasa, Adalet Bakanlığı'nın işveren derneklerini, ticaret ve sanayi odalarını ve uluslararası kuruluşların yetkililerini ve aile üyelerini yabancı ajan olarak tanımasını yasaklıyor.Yasa ayrıca yabancı ajanların şunları yapmasını da yasaklıyor:

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rusya, duma, kamu hizmetleri