Türkiye
SON DAKİKA| Akşener: BDDK'nın kararı bir sermaye kontrolüdür
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220629/eczacibasi-ilac-gensentayi-135-milyon-dolara-almak-icin-anlasti-1058081978.html
Eczacıbaşı İlaç, Gensenta'yı 135 milyon dolara almak için anlaştı
Eczacıbaşı İlaç, Gensenta'yı 135 milyon dolara almak için anlaştı
Eczacıbaşı İlaç, Gensenta'nın tamamını Amgen'den 135 milyon dolara almak için anlaştı 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T10:25+0300
2022-06-29T10:25+0300
ekonomi
türkiye
eczacıbaşı holding
abd
ilaç
firma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052575705_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a7e8f9f039667693778d291d258cd421.jpg
Eczacıbaşı İlaç ECILC.IS, ABD'li ilaç üreticisi Amgen'den AMGN.O jenerik ilaç ve ilaç hammaddesi üreticisi Gensenta İlaç'ın neredeyse tamamını 135 milyon dolara satın almak için anlaşma yaptı.Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Mustafa Nevzat İlaç adının da sahibi Gensenta'nın hisselerinin devri düzenleyici kurumların onayına tabi olacak. Ödeme hisse devri ile aynı anda olacak.
https://tr.sputniknews.com/20220624/16-urune-ihracattan-once-ithalat-sarti-geldi-1057867310.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052575705_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_be82440e59da753491f4b83ce2137e5d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, eczacıbaşı holding, abd, ilaç, firma

Eczacıbaşı İlaç, Gensenta'yı 135 milyon dolara almak için anlaştı

10:25 29.06.2022
© AAİlaç
İlaç - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Eczacıbaşı İlaç, Gensenta'nın tamamını Amgen'den 135 milyon dolara almak için anlaştı
Eczacıbaşı İlaç ECILC.IS, ABD'li ilaç üreticisi Amgen'den AMGN.O jenerik ilaç ve ilaç hammaddesi üreticisi Gensenta İlaç'ın neredeyse tamamını 135 milyon dolara satın almak için anlaşma yaptı.
Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Mustafa Nevzat İlaç adının da sahibi Gensenta'nın hisselerinin devri düzenleyici kurumların onayına tabi olacak.
Ödeme hisse devri ile aynı anda olacak.
Tahıl, buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
TÜRKİYE
16 ürüne ihracattan önce ithalat şartı geldi
24 Haziran , 09:55
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала