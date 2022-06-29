https://tr.sputniknews.com/20220629/eczacibasi-ilac-gensentayi-135-milyon-dolara-almak-icin-anlasti-1058081978.html
Eczacıbaşı İlaç, Gensenta'yı 135 milyon dolara almak için anlaştı
Eczacıbaşı İlaç, Gensenta'yı 135 milyon dolara almak için anlaştı
Eczacıbaşı İlaç, Gensenta'nın tamamını Amgen'den 135 milyon dolara almak için anlaştı 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T10:25+0300
2022-06-29T10:25+0300
2022-06-29T10:25+0300
ekonomi
türkiye
eczacıbaşı holding
abd
ilaç
firma
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Eczacıbaşı İlaç ECILC.IS, ABD'li ilaç üreticisi Amgen'den AMGN.O jenerik ilaç ve ilaç hammaddesi üreticisi Gensenta İlaç'ın neredeyse tamamını 135 milyon dolara satın almak için anlaşma yaptı.Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Mustafa Nevzat İlaç adının da sahibi Gensenta'nın hisselerinin devri düzenleyici kurumların onayına tabi olacak. Ödeme hisse devri ile aynı anda olacak.
https://tr.sputniknews.com/20220624/16-urune-ihracattan-once-ithalat-sarti-geldi-1057867310.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, eczacıbaşı holding, abd, ilaç, firma
Eczacıbaşı İlaç, Gensenta'yı 135 milyon dolara almak için anlaştı
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Eczacıbaşı İlaç, Gensenta'nın tamamını Amgen'den 135 milyon dolara almak için anlaştı
Eczacıbaşı İlaç ECILC.IS, ABD'li ilaç üreticisi Amgen'den AMGN.O jenerik ilaç ve ilaç hammaddesi üreticisi Gensenta İlaç'ın neredeyse tamamını 135 milyon dolara satın almak için anlaşma yaptı.
Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Mustafa Nevzat İlaç adının da sahibi Gensenta'nın hisselerinin devri düzenleyici kurumların onayına tabi olacak.
Ödeme hisse devri ile aynı anda olacak.