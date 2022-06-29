https://tr.sputniknews.com/20220629/eczacibasi-ilac-gensentayi-135-milyon-dolara-almak-icin-anlasti-1058081978.html

Eczacıbaşı İlaç, Gensenta'yı 135 milyon dolara almak için anlaştı

Eczacıbaşı İlaç, Gensenta'yı 135 milyon dolara almak için anlaştı

Eczacıbaşı İlaç, Gensenta'nın tamamını Amgen'den 135 milyon dolara almak için anlaştı 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T10:25+0300

2022-06-29T10:25+0300

2022-06-29T10:25+0300

ekonomi

türkiye

eczacıbaşı holding

abd

ilaç

firma

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Eczacıbaşı İlaç ECILC.IS, ABD'li ilaç üreticisi Amgen'den AMGN.O jenerik ilaç ve ilaç hammaddesi üreticisi Gensenta İlaç'ın neredeyse tamamını 135 milyon dolara satın almak için anlaşma yaptı.Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Mustafa Nevzat İlaç adının da sahibi Gensenta'nın hisselerinin devri düzenleyici kurumların onayına tabi olacak. Ödeme hisse devri ile aynı anda olacak.

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türkiye, eczacıbaşı holding, abd, ilaç, firma