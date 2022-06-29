https://tr.sputniknews.com/20220629/ekonomik-guven-endeksi-yuzde-33-geriledi-1058081258.html
Ekonomik güven 1 yılın en düşük seviyesinde
Ekonomik güven 1 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre endeks haziranda yüzde 3,3 azalarak, 93,6'ya geriledi... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T10:07+0300
2022-06-29T10:07+0300
2022-06-29T10:10+0300
tüik
ekonomi
ekonomik güven endeksi
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Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 96,7 iken, Haziran ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 93,6 olarak kaydedildi.Böylelikle endekste Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviye görüldü.Bir önceki aya göre Haziran ayında Tüketici Güven Endeksi yüzde 6,2 oranında azalarak 63,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 119,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 118,7 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 83 değerini aldı.
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tüik, ekonomik güven endeksi
Ekonomik güven 1 yılın en düşük seviyesinde
10:07 29.06.2022 (güncellendi: 10:10 29.06.2022) Abone ol
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre endeks haziranda yüzde 3,3 azalarak, 93,6'ya geriledi. Endeks bir önceki ayda 96,7 seviyesindeydi.
Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 96,7 iken, Haziran ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 93,6 olarak kaydedildi.
Böylelikle endekste Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviye görüldü.
Bir önceki aya göre Haziran ayında Tüketici Güven Endeksi yüzde 6,2 oranında azalarak 63,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 119,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 118,7 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 83 değerini aldı.