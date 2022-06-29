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SON DAKİKA| Ekonomik güven endeksi yüzde 3.3 geriledi
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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220629/ekonomik-guven-endeksi-yuzde-33-geriledi-1058081258.html
Ekonomik güven 1 yılın en düşük seviyesinde
Ekonomik güven 1 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre endeks haziranda yüzde 3,3 azalarak, 93,6'ya geriledi... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T10:07+0300
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tüik
ekonomi
ekonomik güven endeksi
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Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 96,7 iken, Haziran ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 93,6 olarak kaydedildi.Böylelikle endekste Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviye görüldü.Bir önceki aya göre Haziran ayında Tüketici Güven Endeksi yüzde 6,2 oranında azalarak 63,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 119,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 118,7 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 83 değerini aldı.
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tüik, ekonomik güven endeksi

Ekonomik güven 1 yılın en düşük seviyesinde

10:07 29.06.2022 (güncellendi: 10:10 29.06.2022)
© İHAMarket, alışveriş, enflasyon
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© İHA
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre endeks haziranda yüzde 3,3 azalarak, 93,6'ya geriledi. Endeks bir önceki ayda 96,7 seviyesindeydi.
Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 96,7 iken, Haziran ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 93,6 olarak kaydedildi.
Böylelikle endekste Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviye görüldü.
Bir önceki aya göre Haziran ayında Tüketici Güven Endeksi yüzde 6,2 oranında azalarak 63,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 119,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 118,7 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 83 değerini aldı.
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