https://tr.sputniknews.com/20220629/emine-erdogan-nato-liderlerinin-esleriyle-birlikte-ispanya-kralicesi-letizia-tarafindan-agirlandi-1058105508.html
Emine Erdoğan ve NATO liderlerinin eşleri İspanya Kraliçesi Letizia tarafından ağırlandı
Emine Erdoğan ve NATO liderlerinin eşleri İspanya Kraliçesi Letizia tarafından ağırlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO üyesi ülkelerin liderlerinin eşleri için düzenlenen kültürel programa katıldı. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T19:51+0300
2022-06-29T19:51+0300
2022-06-29T20:01+0300
emine erdoğan
dünya
ispanya
kraliçe letizia
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Emine Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yer alan liderlerin eşleriyle Madrid'de bir araya geldi.Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez ve diğer lider eşleriyle San Ildefonso Kraliyet Sarayı'nda Kraliçe Letizia tarafından ağırlandı. Emine Erdoğan, Kraliçe Letizia'nın "Av Tanrıçası Diana'nın Hamamı Çeşmesi" önünde çektirdiği aile fotoğrafında yer aldı.Emine Erdoğan ve lider eşleri, daha sonra Ildefonso Kraliyet Sarayı'nda bulunan Kraliyet Halı Fabrikası'nda üretilmiş duvar halılarının bulunduğu bölümü gezdi.Ardından Kraliyet Cam Fabrikası'na geçen lider eşlerine fabrikanın geçmişi ve kraliyetle olan ilişkisi hakkında bilgilendirme yapıldı. Heyete antik çağlardan itibaren cam yapım sürecinde kullanılan teknik araçlar tanıtıldı ve bu araçların bugün nasıl değerlendirildiği anlatıldı. Kraliyet ailesi için üretilen cam avize aşağı çekildi ve davetliler avizeyi yakından inceledi. Buradan Reina Sofia Ulusal Sanat Müzesi'ne geçen Erdoğan ve diğer lider eşleri, Kraliçe Letizia eşliğinde müzeyi gezdi.Emine Erdoğan sosyal medya hesabından İspanya Kraliçesi Letizia'nın davetiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında "NATO Zirvesi vesilesiyle Madrid'te lider eşleri ile bir araya geldik. Kraliçe Letizia Ortiz ev sahipliğinde Kraliyet Sarayı'nı ve tarihi yapıları ziyaret ettik. Çevre, iklim ve eğitim başta olmak üzere pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk" dedi.
ispanya
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emine erdoğan, ispanya, kraliçe letizia
Emine Erdoğan ve NATO liderlerinin eşleri İspanya Kraliçesi Letizia tarafından ağırlandı
19:51 29.06.2022 (güncellendi: 20:01 29.06.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO üyesi ülkelerin liderlerinin eşleri için düzenlenen kültürel programa katıldı.
Emine Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yer alan liderlerin eşleriyle Madrid'de bir araya geldi.
Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez ve diğer lider eşleriyle San Ildefonso Kraliyet Sarayı'nda Kraliçe Letizia tarafından ağırlandı. Emine Erdoğan, Kraliçe Letizia'nın "Av Tanrıçası Diana'nın Hamamı Çeşmesi" önünde çektirdiği aile fotoğrafında yer aldı.
Emine Erdoğan ve lider eşleri, daha sonra Ildefonso Kraliyet Sarayı'nda bulunan Kraliyet Halı Fabrikası'nda üretilmiş duvar halılarının bulunduğu bölümü gezdi.
Ardından Kraliyet Cam Fabrikası'na geçen lider eşlerine fabrikanın geçmişi ve kraliyetle olan ilişkisi hakkında bilgilendirme yapıldı.
Heyete antik çağlardan itibaren cam yapım sürecinde kullanılan teknik araçlar tanıtıldı ve bu araçların bugün nasıl değerlendirildiği anlatıldı.
Kraliyet ailesi için üretilen cam avize aşağı çekildi ve davetliler avizeyi yakından inceledi.
Buradan Reina Sofia Ulusal Sanat Müzesi'ne geçen Erdoğan ve diğer lider eşleri, Kraliçe Letizia eşliğinde müzeyi gezdi.
Emine Erdoğan sosyal medya hesabından İspanya Kraliçesi Letizia'nın davetiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında "NATO Zirvesi vesilesiyle Madrid'te lider eşleri ile bir araya geldik. Kraliçe Letizia Ortiz ev sahipliğinde Kraliyet Sarayı'nı ve tarihi yapıları ziyaret ettik. Çevre, iklim ve eğitim başta olmak üzere pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk" dedi.