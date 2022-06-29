https://tr.sputniknews.com/20220629/esenyurtta-kimyasal-madde-dolu-tank-devrildi-1058078434.html
Esenyurt'ta kimyasal madde dolu tank devrildi
Esenyurt'ta kimyasal madde dolu tank devrildi
İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir farikada kimyasal madde dolu olan tank devrildi. Tankın devrilmesiyle çevreye kimyasal madde kokusu yayıldı. Kokudan etkilen... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T03:22+0300
2022-06-29T03:22+0300
2022-06-29T03:22+0300
türkiye
tank
tanker
esenyurt
kaza
kimyasal
kimyasal atık
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Olay, Esenyurt Osmangazi Mahallesi 3143 Sokak’ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, fabrika içinde kimyasal maddeyle dolu olan bir tank henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Tankın devrilmesi ile çevreye yoğun bir kimyasal koku yayıldı. Kokudan rahatsız olan çevredekiler durumu itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, özel kıyafetli AFAD ekipleri fabrika içine girerek etrafa saçılan kimyasal maddede ölçüm yaptı. Kokudan etkilenen bir itfaiye eri ise ambulansta ayakta tedavi edildi. Sağlık ekipleri ise her ihtimale karşı olay yerinde hazırda bekledi.Polis ekiplerinin fabrika çevresinde güvenlik önlemleri devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220629/marmaristeki-orman-yanginindan-donen-arazoz-devrildi-4-isci-yarali-1058072888.html
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tank, tanker, esenyurt, kaza, kimyasal, kimyasal atık
Esenyurt'ta kimyasal madde dolu tank devrildi
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İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir farikada kimyasal madde dolu olan tank devrildi. Tankın devrilmesiyle çevreye kimyasal madde kokusu yayıldı. Kokudan etkilen bir itfaiye eri ise sağlık ekipleri tarafından ambulansta ayakta tedavi edildi.
Olay, Esenyurt Osmangazi Mahallesi 3143 Sokak’ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, fabrika içinde kimyasal maddeyle dolu olan bir tank henüz bilinmeyen nedenle devrildi.
Tankın devrilmesi ile çevreye yoğun bir kimyasal koku yayıldı. Kokudan rahatsız olan çevredekiler durumu itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, özel kıyafetli AFAD ekipleri fabrika içine girerek etrafa saçılan kimyasal maddede ölçüm yaptı.
Kokudan etkilenen bir itfaiye eri ise ambulansta ayakta tedavi edildi. Sağlık ekipleri ise her ihtimale karşı olay yerinde hazırda bekledi.
Polis ekiplerinin fabrika çevresinde güvenlik önlemleri devam ediyor.