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https://tr.sputniknews.com/20220629/esiyle-barismaya-giden-adam-oglunu-ve-esini-oldurdu-1058074618.html
Eşiyle barışmaya giden adam, oğlunu ve eşini öldürdü
Eşiyle barışmaya giden adam, oğlunu ve eşini öldürdü
Manisa'da ayrı yaşadığı eşiyle barışmak için oğlunun evine giden yaşlı adam çıkan tartışma sonunda hem karısını hem de oğlunu öldürdü. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T01:16+0300
2022-06-29T01:21+0300
kadın cinayeti
cinayet
türkiye
baba
oğul
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Oğlu Mustafa Yurtseven'in evine giden 71 yaşındaki Hüseyin Yurtseven oğlunu ve eşini öldürdü.Baba ve oğul arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Hüseyin Yurtseven, önce oğluna sonra da kavgayı ayırmaya çalışan eşi Ümmühan Yurtseven'e tabancayla ateş etti.Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Ümmühan ile oğlu 45 yaşındaki Mustafa Yurtseven'in hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerinden kaçan Hüseyin Yurtseven ilçedeki bir kahvehanede polis ekiplerince yakalandı.Anne ve oğlunun cansız bedenleri otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.Öte yandan Ümmühan Yurtseven'in eşiyle kavga ettikten sonra oğlunun evinde kalmaya başladığı Hüseyin Yurtseven'in eşiyle barışmak için oğlunun evine gittiği öğrenildi.
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kadın cinayeti, cinayet, baba, oğul

Eşiyle barışmaya giden adam, oğlunu ve eşini öldürdü

01:16 29.06.2022 (güncellendi: 01:21 29.06.2022)
© İHAEşiyle barışmaya giden adam, oğlunu ve eşini öldürdü
Eşiyle barışmaya giden adam, oğlunu ve eşini öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© İHA
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Manisa'da ayrı yaşadığı eşiyle barışmak için oğlunun evine giden yaşlı adam çıkan tartışma sonunda hem karısını hem de oğlunu öldürdü.
Oğlu Mustafa Yurtseven'in evine giden 71 yaşındaki Hüseyin Yurtseven oğlunu ve eşini öldürdü.
Baba ve oğul arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Hüseyin Yurtseven, önce oğluna sonra da kavgayı ayırmaya çalışan eşi Ümmühan Yurtseven'e tabancayla ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Ümmühan ile oğlu 45 yaşındaki Mustafa Yurtseven'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan Hüseyin Yurtseven ilçedeki bir kahvehanede polis ekiplerince yakalandı.

Anne ve oğlunun cansız bedenleri otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Öte yandan Ümmühan Yurtseven'in eşiyle kavga ettikten sonra oğlunun evinde kalmaya başladığı Hüseyin Yurtseven'in eşiyle barışmak için oğlunun evine gittiği öğrenildi.
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