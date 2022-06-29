Eşiyle barışmaya giden adam, oğlunu ve eşini öldürdü
01:16 29.06.2022 (güncellendi: 01:21 29.06.2022)
© İHAEşiyle barışmaya giden adam, oğlunu ve eşini öldürdü
© İHA
Manisa'da ayrı yaşadığı eşiyle barışmak için oğlunun evine giden yaşlı adam çıkan tartışma sonunda hem karısını hem de oğlunu öldürdü.
Oğlu Mustafa Yurtseven'in evine giden 71 yaşındaki Hüseyin Yurtseven oğlunu ve eşini öldürdü.
Baba ve oğul arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Hüseyin Yurtseven, önce oğluna sonra da kavgayı ayırmaya çalışan eşi Ümmühan Yurtseven'e tabancayla ateş etti.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Ümmühan ile oğlu 45 yaşındaki Mustafa Yurtseven'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinden kaçan Hüseyin Yurtseven ilçedeki bir kahvehanede polis ekiplerince yakalandı.
Anne ve oğlunun cansız bedenleri otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Öte yandan Ümmühan Yurtseven'in eşiyle kavga ettikten sonra oğlunun evinde kalmaya başladığı Hüseyin Yurtseven'in eşiyle barışmak için oğlunun evine gittiği öğrenildi.
Olay yerinden kaçan Hüseyin Yurtseven ilçedeki bir kahvehanede polis ekiplerince yakalandı.
Anne ve oğlunun cansız bedenleri otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Öte yandan Ümmühan Yurtseven'in eşiyle kavga ettikten sonra oğlunun evinde kalmaya başladığı Hüseyin Yurtseven'in eşiyle barışmak için oğlunun evine gittiği öğrenildi.