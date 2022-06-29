https://tr.sputniknews.com/20220629/esiyle-barismaya-giden-adam-oglunu-ve-esini-oldurdu-1058074618.html

Eşiyle barışmaya giden adam, oğlunu ve eşini öldürdü

Eşiyle barışmaya giden adam, oğlunu ve eşini öldürdü

Manisa'da ayrı yaşadığı eşiyle barışmak için oğlunun evine giden yaşlı adam çıkan tartışma sonunda hem karısını hem de oğlunu öldürdü. 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T01:16+0300

2022-06-29T01:16+0300

2022-06-29T01:21+0300

kadın cinayeti

cinayet

türkiye

baba

oğul

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Oğlu Mustafa Yurtseven'in evine giden 71 yaşındaki Hüseyin Yurtseven oğlunu ve eşini öldürdü.Baba ve oğul arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Hüseyin Yurtseven, önce oğluna sonra da kavgayı ayırmaya çalışan eşi Ümmühan Yurtseven'e tabancayla ateş etti.Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Ümmühan ile oğlu 45 yaşındaki Mustafa Yurtseven'in hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerinden kaçan Hüseyin Yurtseven ilçedeki bir kahvehanede polis ekiplerince yakalandı.Anne ve oğlunun cansız bedenleri otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.Öte yandan Ümmühan Yurtseven'in eşiyle kavga ettikten sonra oğlunun evinde kalmaya başladığı Hüseyin Yurtseven'in eşiyle barışmak için oğlunun evine gittiği öğrenildi.

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kadın cinayeti, cinayet, baba, oğul