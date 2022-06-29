https://tr.sputniknews.com/20220629/fenerbahce-emre-mor-transferini-acikladi-1058076963.html
Fenerbahçe, Emre Mor transferini açıkladı
Fenerbahçe, Emre Mor transferini açıkladı
Fenerbahçe, Emre Mor'un transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T02:16+0300
2022-06-29T02:16+0300
2022-06-29T02:16+0300
spor
fenerbahçe
emre mor
transfer
fatih karagümrük spor
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Fenerbahçe, Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı.Sarı-lacivertli kulüp, 24 yaşındaki oyunucunun transferi için kulübü Fatih Karagümrük ve kendisiyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.Emre Mor, Fatih Karagümrük formasıyla geçen sezon ligde ve kupada 29 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans göstermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220629/ankaragucu-real-madrid-ve-psgnin-eski-yildizi-jese-rodriguezi-transfer-etti-1058073706.html
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fenerbahçe, emre mor, transfer, fatih karagümrük spor
Fenerbahçe, Emre Mor transferini açıkladı
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Fenerbahçe, Emre Mor'un transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Fenerbahçe, Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertli kulüp, 24 yaşındaki oyunucunun transferi için kulübü Fatih Karagümrük ve kendisiyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Emre Mor, Fatih Karagümrük formasıyla geçen sezon ligde ve kupada 29 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans göstermişti.