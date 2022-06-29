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https://tr.sputniknews.com/20220629/fenerbahce-emre-mor-transferini-acikladi-1058076963.html
Fenerbahçe, Emre Mor transferini açıkladı
Fenerbahçe, Emre Mor transferini açıkladı
Fenerbahçe, Emre Mor'un transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
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spor
fenerbahçe
emre mor
transfer
fatih karagümrük spor
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Fenerbahçe, Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı.Sarı-lacivertli kulüp, 24 yaşındaki oyunucunun transferi için kulübü Fatih Karagümrük ve kendisiyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.Emre Mor, Fatih Karagümrük formasıyla geçen sezon ligde ve kupada 29 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans göstermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220629/ankaragucu-real-madrid-ve-psgnin-eski-yildizi-jese-rodriguezi-transfer-etti-1058073706.html
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fenerbahçe, emre mor, transfer, fatih karagümrük spor

Fenerbahçe, Emre Mor transferini açıkladı

02:16 29.06.2022
© DHAEmre Mor
Emre Mor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© DHA
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Fenerbahçe, Emre Mor'un transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Fenerbahçe, Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertli kulüp, 24 yaşındaki oyunucunun transferi için kulübü Fatih Karagümrük ve kendisiyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Emre Mor, Fatih Karagümrük formasıyla geçen sezon ligde ve kupada 29 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans göstermişti.
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