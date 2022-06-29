https://tr.sputniknews.com/20220629/fransada-ilk-defa-bir-kadin-meclis-baskani-secildi-1058076551.html
Fransa'da ilk defa bir kadın, meclis başkanı seçildi
Fransa'da ilk defa bir kadın, meclis başkanı seçildi
Fransa'da Ulusal Meclis'te yapılan oylama sonucu 51 yaşındaki Yael Braun-Pivet ülkenin ilk kadın meclis başkanı oldu. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T01:44+0300
2022-06-29T01:44+0300
2022-06-29T01:44+0300
dünya
yael braun-pivet
fransa
emmanuel macron
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Eski Denizaşırı Topraklar Bakanı Braun-Pivet, Ulusal Meclis'te yeni milletvekillerinin katıldığı oylamanın ikinci turunda 242 oy ile meclis başkanı seçildi.Braun-Pivet, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Renaissance (Yeniden Doğuş) ile Horizons (Ufuklar) ve Demokrasi Hareketi (MoDem) partilerinin ortak adayıydı.Braun-Pivet, Cumhurbaşkanı Macron'un döneminde bakanlık yapmıştı.Oylamada, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakının ortak adayı Fatiha Keloua-Hachi 144, Cumhuriyetçiler (LR) partisinin adayı Annie Genevard 60 ve Nathalie Bassire ise 16 oy topladı.Oylamanın ikinci turunda yalnızca 462 milletvekili oy kullandı.Fransa Ulusal Meclisi toplam 577 sandalyeden oluşuyor.
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yael braun-pivet , fransa, emmanuel macron
Fransa'da ilk defa bir kadın, meclis başkanı seçildi
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Fransa'da Ulusal Meclis'te yapılan oylama sonucu 51 yaşındaki Yael Braun-Pivet ülkenin ilk kadın meclis başkanı oldu.
Eski Denizaşırı Topraklar Bakanı Braun-Pivet, Ulusal Meclis'te yeni milletvekillerinin katıldığı oylamanın ikinci turunda 242 oy ile meclis başkanı seçildi.
Braun-Pivet, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Renaissance (Yeniden Doğuş) ile Horizons (Ufuklar) ve Demokrasi Hareketi (MoDem) partilerinin ortak adayıydı.
Braun-Pivet, Cumhurbaşkanı Macron'un döneminde bakanlık yapmıştı.
Oylamada, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakının ortak adayı Fatiha Keloua-Hachi 144, Cumhuriyetçiler (LR) partisinin adayı Annie Genevard 60 ve Nathalie Bassire ise 16 oy topladı.
Oylamanın ikinci turunda yalnızca 462 milletvekili oy kullandı.
Fransa Ulusal Meclisi toplam 577 sandalyeden oluşuyor.